Nghệ An: Vượt sông Hội Nguyên trong đêm khẩn tốc đưa học sinh co giật đi cấp cứu

Sáng ngày 20/9, ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, xác nhận, tối 19/9, một học sinh lớp 5 trên địa bàn bất ngờ lên cơn co giật.

Trong điều kiện mưa gió, nước sông dâng cao, chảy xiết, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng giáo viên nhà trường đã khẩn trương dùng thuyền đưa em vượt sông trong đêm để tiếp cận cơ sở y tế cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/9, cháu Mạc Vũ Thiên, trú tại bản Cốc Tạt, học sinh lớp 5E, phân hiệu Yên Thắng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Hòa, bất ngờ xuất hiện tình trạng co giật.

Ngay khi phát hiện sự việc, giáo viên nhà trường cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa nhanh chóng hỗ trợ đưa em rời điểm trường để đến cơ sở y tế.

Sau hành trình trên bộ trong điều kiện đêm tối, đường miền núi trơn trượt, mưa gió, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng thuyền nhỏ đưa em vượt sông Hội Nguyên đến Trạm Y tế Yên Thắng để sơ cứu.

Sau khi được nhân viên y tế kiểm tra, sơ cứu, em tiếp tục được Ban Chỉ huy Quân sự xã và giáo viên đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tương Dương để theo dõi, điều trị.

Đến tối 19/9, sức khỏe của em đã ổn định, không còn trong tình trạng nguy kịch.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa, trong hành trình đưa học sinh đi cấp cứu, việc vượt sông Hội Nguyên là khâu khó khăn nhất do lòng sông rộng, nước dâng cao, dòng chảy mạnh.

Để đưa thuyền sang bờ an toàn, nhiều người phải dùng sức kéo dây thừng căng ngang sông, chống lại lực đẩy của dòng nước để nhanh chóng tiếp cận bờ bên kia.

Chính quyền địa phương cho biết, cầu cứng Trung Thắng bắc qua sông Hội Nguyên là tuyến giao thông quan trọng, kết nối các bản vùng trong với khu vực trường học.

Tháng 10/2025, cầu bị lũ cuốn trôi, khiến hơn 1.000 người dân ở bản Cốc Tạt và khu vực vùng trong của xã Yên Hòa bị cô lập. Chính quyền địa phương sau đó xây dựng cầu tạm gồm 3 nhịp, dài gần 40 m, rộng 4 m, kinh phí hơn 1 tỷ đồng để duy trì việc đi lại, giao thương của người dân.

Tuy nhiên, trong đợt lũ cuối tháng 8/2026, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều đã cuốn trôi cầu tạm, khiến giao thông tại khu vực bị chia cắt, việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh đến trường, gặp nhiều khó khăn.

Năm học 2026-2027, phân hiệu Yên Thắng thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Hòa có gần 300 học sinh. Trong đó, khoảng 120 em không đủ điều kiện ở bán trú nên hằng ngày phải đi, về giữa nhà và trường. Từ khi cầu tạm bị lũ cuốn trôi, việc vượt sông trở thành một phần trong hành trình đến lớp của các em.

Theo ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, tại khu vực cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, hằng ngày cứ khoảng 30 phút có một chuyến thuyền do Tổ công tác gồm lực lượng Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã trực tiếp vận hành, đưa người dân qua lại hai bên bờ và hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết.

Riêng những ngày đầu tuần, Tổ công tác bắt đầu hoạt động từ 5 giờ để đưa học sinh qua sông đến trường. Đối với những trường hợp đặc biệt cần thiết, chính quyền xã bố trí phương tiện đưa người qua sông, không kể giờ giấc./.

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