Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Tiếp nối truyền thống, xây dựng thành phố Bắc Ninh giàu mạnh

Sáng 20/9, gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn thiếu nhi thi đua học tập tốt, lao động tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tổ chức Đoàn, Đội là người bạn gần gũi, tin cậy của thiếu nhi.

Trong không khí rộn ràng của thiếu nhi cả nước hướng về Tết Trung thu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi tới gần 200 đại biểu tình cảm quý mến, chúc các thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Nhắc đến Bắc Ninh-Kinh Bắc, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, cách mạng và hiếu học đã sinh ra những người con ưu tú của đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo tiền bối Ngô Gia Tự, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo; đồng thời là vùng đất ghi dấu nhiều chiến công trong lịch sử dân tộc, trong thời kỳ đổi mới, Bắc Ninh là một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và cả nước, quy mô nền kinh tế đứng thứ 5 cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng các thanh, thiếu nhi có quyền tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê hương Kinh Bắc.

Nhấn mạnh ai cũng có một miền quê để nhớ về và tự hào, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng vấn đề đặt ra là mỗi người phải làm gì, làm như thế nào để xứng đáng với quê hương, tiếp nối truyền thống cha anh, xây dựng Bắc Ninh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, giàu bản sắc văn hóa; để mọi người, mọi nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, học tập, vui chơi lành mạnh và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu ba việc các em cần làm. Một là chăm ngoan, học giỏi, học kiến thức về công nghệ thông tin, tham gia hoạt động trên mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Hai là lao động chăm chỉ, miệt mài. Đối với đoàn viên, thanh niên có điều kiện, cần mạnh dạn khởi sự kinh doanh, tạo ra của cải vật chất, nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.

Ba là, phải trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số để tiếp cận tri thức mới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn khi lên thành phố, Bắc Ninh có chính sách phát triển đồng đều, để những khu vực khó khăn có thể tiến nhanh hơn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực. Tổ chức Đoàn, Đội là người bạn gần gũi, tin cậy, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng để cùng chia sẻ thông tin, động viên nhau học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Đoàn viên, thanh niên có thể làm bất cứ việc gì, họ sẵn sàng khoác ba lô lên đường, nhưng họ không thể đi một mình mà phải có người đồng hành. Cấp ủy, lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể, các sở, ban, ngành thấu hiểu, ủng hộ thì họ mới có thể đi được. Ai cũng có thể chưa hài lòng với thanh niên, nhưng ai cũng đã lớn lên từ thanh niên.

Ông cũng tin tưởng đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trau dồi kiến thức để phát triển, đóng góp công sức xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu thành phố Bắc Ninh gồm 100 thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi, 70 cán bộ Đoàn và 10 đại biểu Hội doanh nhân trẻ.Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng cho biết, để mỗi thiếu nhi có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, bên cạnh sự đồng hành của gia đình và xã hội, rất cần những cơ chế, chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước.

Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, trực tiếp tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em học tập, phát triển và được bảo vệ, như Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Nghị quyết số 217/2025/QH15 về miễn, hỗ trợ học phí; Nghị quyết số 218/2025/QH15 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Đây là những chính sách thiết thực, thể hiện sự quan tâm đối với việc chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Từ những chủ trương, chính sách đó, Bắc Ninh đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Tổ chức Đoàn, Đội đã xây dựng 32 ngôi Nhà Khăn quàng đỏ; trao 550 suất học bổng “Nâng bước chân em tới trường,” trong đó các em được hỗ trợ hằng tháng đến năm 18 tuổi. Không chỉ hỗ trợ các em trong một thời điểm, địa phương chú trọng đồng hành lâu dài để các em có thêm điều kiện học tập, vươn lên và trưởng thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà cho học sinh xuất sắc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, công tác chăm lo, bảo vệ thiếu nhi sẽ luôn được bảo đảm, để mỗi em đều được lớn lên trong sự quan tâm, yêu thương và có cơ hội phát triển toàn diện.

Tại buổi gặp mặt, em Trần Thảo Anh (lớp 5A1, Trường Tiểu học Từ Sơn 1, phường Từ Sơn), thiếu nhi có thành tích học tập xuất sắc, chia sẻ trong thời đại công nghệ số, học sinh có thêm nhiều cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo, nhưng cũng phải đối mặt với không ít rủi ro trên môi trường mạng. Em mong muốn tiếp tục được tổ chức Đoàn, Đội trang bị kiến thức, kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ để sử dụng Internet an toàn, văn minh, có trách nhiệm.

Thảo Anh cũng mong các bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn khuyết tật và những bạn còn thiếu điều kiện học tập, vui chơi tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để mỗi bạn đều có cơ hội đến trường, phát triển và theo đuổi ước mơ./.

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