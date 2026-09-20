Đặc sắc Ngày hội Lân và rước đèn Trung Thu tại Huế

Ngày 20/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức "Ngày hội Lân Huế 2026 và Quảng diễn Lân-Sư-Rồng, rước đèn Trung Thu đường phố."

Đây là những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu “Huế vào Thu” - Festival Huế 2026.

Ngày hội quy tụ nhiều đoàn Lân-Sư-Rồng uy tín đến từ Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Quảng Trị.

Trong khuôn khổ chương trình, các đội sẽ tranh tài ở hai nội dung Địa Bửu và Mai Hoa Thung; tham gia nghi thức Điểm nhãn khai quang lân, hồi trống khai hội, đồng diễn Lân-Sư-Rồng cùng nhiều tiết mục nghệ thuật.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình quảng diễn Lân-Sư-Rồng kết hợp rước đèn Trung thu đường phố diễn ra từ 17-19h30 ngày 20/9. Đoàn diễu hành sẽ đi qua các tuyến phố trong không khí rộn ràng, với sự tham gia của học sinh trung học cơ sở trong trang phục áo dài truyền thống và những mô hình đèn lồng do các em sáng tạo.

Sự kiện hứa hẹn mang đến không khí Trung Thu sôi động, nhiều màu sắc, tạo thêm điểm vui chơi và trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến Huế trong những ngày đầu Thu.

Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026 diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và 9/2026, đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản.

Diễn ra trong suốt tháng Tám, Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng - “Huế Sports Festival” với 19 hoạt động, được tổ chức cùng với chuỗi các hoạt động sôi nổi khác của Lễ hội mùa Thu, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” góp phần duy trì, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thể thao truyền thống của địa phương.

Trong tháng 9/2026, Lễ hội mùa Thu thuộc Festival Huế 2026 có các hoạt động như: Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế trên dòng sông Hương; Ngày hội Lân Huế 2026 với những màn biểu diễn đặc sắc; Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Huế; Chương trình quảng diễn lân-sư-rồng và rước đèn Trung Thu; Chương trình "Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng" đưa nghệ thuật tuồng cung đình đến gần hơn với công chúng.

Sự kiện là nhịp cầu giao lưu, kết nối tạo không gian văn hóa tinh thần lành mạnh, nâng cao tình đoàn kết giữa Huế với các tỉnh, thành; khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp và thúc đẩy kích cầu du lịch. Các hoạt động trong chương trình dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt vận động viên trong và ngoài nước tham gia thi đấu và cổ vũ.

Sau khi kết thúc Lễ hội mùa Thu, thành phố Huế sẽ khởi động Lễ hội mùa Đông “Mùa Đông xứ Huế” (tháng 10-12) với một chuỗi các hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách thưởng ngoạn trong thời gian lưu lại Cố đô Huế, trong đó điểm nhấn là Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn và Countdown chào năm mới 2027./.

Festival Huế 2026: Lễ hội mùa Thu đậm đà bản sắc Cố đô Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026 diễn ra trong tháng 8 và 9/2026, hứa hẹn mang đến cho du khách một mùa Thu đầy cảm xúc giữa lòng Cố đô.