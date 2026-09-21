Nghệ An di dời khẩn cấp 38 hộ dân trước nguy cơ sạt lở núi Pù Nứa Bàn

Sáng 21/9, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, tỉnh Nghệ An cho biết, trước nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Pù Nứa Bàn, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 38 hộ dân với 169 nhân khẩu ở bản Huồi Pai đến nơi an toàn.

Việc di dời được triển khai sau khi chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, xác định khu vực núi Pù Nứa Bàn và một số vị trí lân cận bản Huồi Pai tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Xã Yên Na đã huy động lực lượng chức năng đến từng hộ gia đình vận động, hỗ trợ người dân di chuyển. Đến tối 20/9, toàn bộ 169 nhân khẩu thuộc 38 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn.

Tại nơi tạm trú, chính quyền địa phương tổ chức nấu ăn tập thể, cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người dân.

Trạm Y tế xã Yên Na cử cán bộ y tế túc trực 24/24 giờ để theo dõi, chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những trường hợp cần hỗ trợ y tế.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, phương án di dời được chủ động triển khai trước khi thời tiết diễn biến phức tạp hơn.

Trong thời gian người dân chưa thể trở về nhà, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ khu vực núi Pù Nứa Bàn và các điểm có nguy cơ sạt lở; đồng thời, duy trì công tác hậu cần tại nơi tránh trú, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực núi Nứa Bàn, phía ngoài bản Huồi Pai, khiến tỉnh lộ 543C qua địa bàn bị chia cắt.

Khoảng 30.000 m3 đất đá, cây rừng từ triền núi ở độ cao hàng chục mét sạt lở, sụt trượt xuống mặt đường, vùi lấp đoạn tỉnh lộ dài hàng chục mét, gây chia cắt giao thông.

Vị trí sạt lở nằm phía ngoài bản Huồi Pai khiến hai bản Huồi Pai và Chà Lúm ở phía trong, với hơn 300 hộ dân và hơn 1.200 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, bị cô lập với khu vực bên ngoài do chỉ có tuyến đường độc đạo kết nối. Khối lượng lớn đất đá và cây rừng sạt xuống còn tràn xuống khe Chà Hạ, gây cản trở một phần dòng chảy.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Yên Na đã phong tỏa khu vực nguy hiểm, không để người và phương tiện tiếp cận điểm sạt lở nhằm bảo đảm an toàn.

Theo ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, do khối lượng đất đá và cây rừng sạt xuống tỉnh lộ 543C rất lớn, chưa thể khắc phục để thông tuyến, sáng 20/9, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động cán bộ, lực lượng chức năng, người dân khẩn trương mở một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1 km, vòng qua khu vực sạt lở; đồng thời, địa phương dựng 2 cầu tạm vượt khe Chà Hạ để bảo đảm an toàn, tạo điều kiện đưa hơn 172 học sinh, gồm 64 học sinh tiểu học và 108 học sinh Trung học Cơ sở, đến trường bán trú đúng ngày học đầu tuần 21/9 và không để việc học tập của các em bị gián đoạn trong những ngày tiếp theo.

Tại những vị trí dòng khe cắt ngang tuyến đường mới, người dân vào rừng chặt tre, nứa và một số loại cây phù hợp để dựng cầu tạm; đồng thời phát cây mở lối, vận chuyển vật liệu và gia cố cầu.

Khoảng 15 giờ ngày 20/9, tuyến đường xuyên rừng được hoàn tất. Chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường, ban quản lý các bản và phụ huynh tổ chức đưa học sinh theo từng nhóm qua tuyến đường mới mở.

Dọc tuyến và tại các vị trí cầu tạm, lực lượng chức năng được bố trí để hỗ trợ các em mang đồ đạc, hướng dẫn di chuyển, bảo đảm an toàn.

Chính quyền xã Yên Na cũng yêu cầu phụ huynh không tự ý đưa học sinh qua khu vực núi sạt lở hoặc những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở, mà thực hiện theo phương án thống nhất với nhà trường và chính quyền địa phương.

Đối với 38 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn, chính quyền địa phương yêu cầu các hộ chỉ trở về nhà sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá và xác nhận các khu vực liên quan bảo đảm an toàn./.

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