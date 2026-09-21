Văn hóa

Truyền thông

TTXVN sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị OANA lần thứ 59 vào năm 2027

Tại Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 58 ở Nga, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tuyên bố sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị OANA lần thứ 59 trong năm 2027 tại Việt Nam.

ttxvn-2109-dang-cai-hoi-nghi-oana-59.jpg

Ngày 20/9/2026, Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 do Hãng TASS (Liên bang Nga) đăng cai đã diễn ra với sự tham dự của 13 hãng thông tấn thành viên trong khu vực.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định TTXVN sẵn sàng thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong nỗ lực thúc đẩy OANA phát triển, tham gia vào những sáng kiến chung để tăng cường sức mạnh của tổ chức báo chí khu vực lớn nhất trong kỷ nguyên số.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang tuyên bố TTXVN sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 59 trong năm 2027 tại Việt Nam. Tuyên bố được toàn thể những người tham dự cuộc họp nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá đây là đóng góp nghiêm túc, có trách nhiệm của TTXVN cho hoạt động của OANA./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị OANA lần thứ 59 #TTXVN #Thông tấn xã Việt Nam #NQ 06-bt #NQ 59-bt TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Thông tấn xã Việt Nam

NGHỊ QUYẾT 06 VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với các hãng thông tấn

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Nga, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương gặp làm việc với Chủ tịch hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill, gặp làm việc với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan.

Các đại biểu biểu quyết thông qua việc TTXVN đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 59 (năm 2027) tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

TTXVN tham dự Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 58 tại Nga

Ngày 20/9/2026, Đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58.