41 hãng thông tấn thành viên OANA và sự tham gia của TTXVN

TTXVN gia nhập OANA vào năm 1969, là thành viên trách nhiệm, tích cực của OANA. TTXVN được bầu là thành viên Ban chấp hành OANA trong 4 nhiệm kỳ 3 năm liên tiếp, từ năm 2013 đến nay.

Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) được thành lập tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 22/12/1961 theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

65 năm hình thành và phát triển, OANA hiện có 41 hãng thông tấn thành viên đến từ 33 nước trong khu vực, chiếm 2/3 lượng thông tin trên toàn thế giới.

TTXVN gia nhập OANA vào năm 1969, là thành viên trách nhiệm, tích cực của OANA. TTXVN chủ động tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các kênh truyền thông của OANA nhằm quảng bá về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; giới thiệu đất nước và con người Việt Nam đến đông đảo công chúng trong khu vực.

TTXVN được bầu là thành viên Ban chấp hành OANA trong 4 nhiệm kỳ 3 năm liên tiếp, từ năm 2013 đến nay./.