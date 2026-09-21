Trải nghiệm đa giác quan tại “bảo tàng gia vị” 200m2 đầu tiên ở Hà Nội

“Bảo tàng gia vị” thuộc Zero Gallery (Hà Nội) được thiết kế theo ý tưởng một con tàu vũ trụ. Du khách lần lượt được trải nghiệm, tìm hiểu về các loại gia vị gắn với món phở thông qua nhiều giác quan.

Quế, hồi, tiêu, gừng, hành khô… vốn là những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp Việt. Tại không gian rộng khoảng 200 m2 trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), những loại gia vị này được giới thiệu theo cách trực quan hơn, khi du khách có thể nhìn, ngửi, chạm và nghe để khám phá nguồn gốc, đặc điểm của từng nguyên liệu.

“Bảo tàng gia vị” thuộc Zero Gallery, được thiết kế theo ý tưởng một con tàu vũ trụ. Du khách lần lượt đi qua 5 khu vực trải nghiệm, tìm hiểu về các loại gia vị gắn với món phở thông qua nhiều giác quan.

Các hoạt động được xây dựng theo hướng trực quan, kết hợp hiện vật, công nghệ và tương tác trực tiếp. Thay vì chỉ quan sát, người xem có thể chủ động khám phá, nhận diện mùi hương, tạo âm thanh và tìm hiểu câu chuyện phía sau từng loại gia vị.

Không chỉ trưng bày các loại gia vị, không gian còn tạo ra một hình thức khám phá văn hóa ẩm thực bằng nhiều giác quan, kết hợp những nguyên liệu quen thuộc trong đời sống với công nghệ và các hoạt động trải nghiệm./.