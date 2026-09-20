Bão Dujuan áp sát, Nhật Bản tạm dừng một số hoạt động giao thông và sự kiện

Ngày 20/9, Nhật Bản đã tạm dừng một số hoạt động giao thông và hủy nhiều sự kiện ngay trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, do bão Dujuan đang di chuyển về phía vùng ven biển Thái Bình Dương thuộc miền Trung và miền Đông nước này, bao gồm cả thủ đô Tokyo.



Công ty đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) có kế hoạch tạm dừng một số chuyến tàu tốc hành chạy qua tỉnh Chiba (gần Tokyo) trong ngày 21/9.

Trong khi đó, hãng hàng không All Nippon Airways sẽ hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ đảo Hachijo, nằm cách thủ đô Nhật Bản khoảng 280 km về phía Nam.

Theo trang web chính thức, các hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc "Rock in Japan" tại tỉnh này – một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất cả nước – cũng đã bị hủy.



Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 15 km/h và có thể gây mưa lớn kéo dài đến hết ngày 22/9 tại miền Đông và Đông Bắc.

Bên cạnh đó, một dải mưa có khả năng hình thành trên khu vực tỉnh Shizuoka và quần đảo Izu.



Dự báo, lượng mưa tại các khu vực trên có thể vượt mức trung bình hằng tháng của tháng 9. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng lở đất và gió giật mạnh, đồng thời cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, nước sông dâng cao hoặc tràn bờ, cũng như sóng lớn.

Người dân tại các khu vực đô thị cần cảnh giác trước nguy cơ ngập úng trên đường phố và tại các công trình ngầm./.

Siêu bão Doldphin đổ bộ Trung Quốc khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy khẩn cấp Chiều 9/8, bão Dolphin với sức gió 150 km/h đã đổ bộ tỉnh Chiết Giang, buộc Trung Quốc phát cảnh báo đỏ, sơ tán hàng trăm nghìn người và hủy hàng nghìn chuyến bay tại các trung tâm kinh tế lớn.

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