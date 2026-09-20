Khẩn trương dọn sạch 6.000m3 rác, củi theo mưa lũ dạt vào bãi biển Sầm Sơn

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết mưa lũ khiến nước từ thượng nguồn sông Mã đổ về mang theo một lượng lớn củi, rác bủa vây bãi biển Sầm Sơn dài hơn 3,5km.

Ngày 20/9, phường Sầm Sơn đã huy động lực lượng gồm hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân để thu gom, phân loại, vận chuyển rác, củi trên bãi biển.

Do lượng củi, rác quá lớn, chính quyền địa phương phải huy động thêm máy xúc để thu gom rác thành từng đống, sau đó dùng xe ôtô chở đến khu vực bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn) để xử lý.

Các phương tiện như máy xúc, máy ủi, xe ben và các phương tiện khác được chính quyền phường Sầm Sơn huy động tối đa để thu gom, xúc, vận chuyển rác ra khỏi bãi biển, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, hoạt động của bãi biển.

Cũng theo ông Trịnh Tiến Dũng, ước tính có khoảng 6.000m3 rác, củi theo mưa lũ dạt vào bãi biển phường Sầm Sơn. Không chỉ củi, rác, nhiều gốc cây lớn cũng bị dòng nước lũ cuốn về bãi biển Sầm Sơn.

Khối lượng rác khá lớn nên phường Sầm Sơn ưu tiên dọn tại khu vực bãi tắm chính trước. (Ảnh: TTXVN phát)

Khối lượng công việc rất nhiều nên phường Sầm Sơn ưu tiên dọn tại khu vực các bãi tắm chính. Dự kiến đến ngày 22/9 sẽ cơ bản dọn sạch toàn bộ bãi biển, trả lại môi trường du lịch xanh, sạch đẹp cho biển Sầm Sơn.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong sáng 18/9, dọc các bãi tắm từ chân núi Trường Lệ đến khu vực FLC (phường Sầm Sơn) phủ kín rác. Rác trên bãi biển đa phần là củi khô, lá cây, cành cây, có cả những khúc gỗ, gốc cây, xác động vật. Dọc bãi biển xuất hiện một số người dân đi nhặt củi về dùng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn đã kêu gọi người dân, du khách không nên tắm biển trong những ngày này. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình rác trôi dạt, kịp thời tổ chức thu gom, xử lý ngay khi phát sinh, nhất là trong trường hợp tiếp tục có mưa lũ thượng nguồn đổ về./.

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