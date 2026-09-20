Quân đội chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 20/9, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện 5905/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị; các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; các Quân khu: 4, 5, 7, 9; Quân đoàn 34; các Quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa; các Binh chủng: Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Đặc công, Tăng thiết giáp; các Binh đoàn: 15, 18; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 21-24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

Thực hiện Công điện số 54/BCĐ-BNNMT ngày 20/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, các công điện của Bộ Tổng Tham mưu về chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn.

Khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra, các cơ quan, đơn vị tổ chức kíp trực tăng cường; điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các Quân khu 4, 5, 7, 9 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; triển khai lực lượng, phương tiện ém lót sẵn ở các khu vực trọng điểm thiên tai; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Quân đoàn 34, các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai khi có đề nghị.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị có liên quan sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh của Bộ.

Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất, đồng thời cần có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

Bộ Tổng Tham mưu lưu ý Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền sẵn sàng làm tốt công tác ứng phó, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí, trang bị; chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra./.

Các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn Từ ngày 21/9 đến 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt.