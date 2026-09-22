Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Arab 2026: Định hình tương lai tòa soạn thời đại AI

Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Arab 2026 tại Dubai đã tập trung thảo luận về chiến lược chuyển mình của báo chí trước làn sóng công nghệ. Giới chuyên gia và các nhà quản lý nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công cụ thuần túy mà là bước tiến quan trọng, mang lại cơ hội hiện đại hóa toàn diện. Các tòa soạn đang từng bước tích hợp AI vào quy trình vận hành, từ theo dõi sự kiện, biên tập, sản xuất cho đến phân tích dữ liệu và phân phối tin tức.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, việc củng cố niềm tin công chúng và nâng cao độ tin cậy được xác định là nhiệm vụ cốt lõi. Trong kỷ nguyên thông tin lan truyền nhanh chóng, tính chính xác và bối cảnh chuẩn xác đóng vai trò quyết định hơn tốc độ. Các đại biểu nhấn mạnh cần hoàn thiện hành lang pháp lý và trao không gian hoạt động độc lập, chuyên nghiệp cho báo chí, nhằm định hướng dư luận và bảo vệ xã hội trước các nguy cơ thao túng thông tin./.