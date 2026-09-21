TTXVN - OANA: Vì sự phát triển của nền báo chí châu Á-Thái Bình Dương

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (gọi tắt là OANA) lần thứ 59 vào năm 2027 tại Việt Nam.

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (gọi tắt là OANA) lần thứ 59 vào năm 2027 tại Việt Nam.

Tuyên bố quan trọng này được người đứng đầu TTXVN Vũ Việt Trang đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 58 vừa qua.

Với các hãng thông tấn thế giới, đây là sự đóng góp nghiêm túc, trách nhiệm của TTXVN nhằm tăng cường sức mạnh của OANA trong kỷ nguyên số.

Được thành lập ngày 22/12/1961 tại Bangkok (Thái Lan) theo sáng kiến của UNESCO, OANA ra đời với sứ mệnh kết nối và nâng tầm sức mạnh truyền thông của khu vực.

Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, OANA đã có bước tiến vượt bậc về quy mô khi quy tụ 41 hãng thông tấn thành viên đến từ 33 quốc gia.

Hiện khối lượng thông tin do các thành viên OANA sản xuất chiếm tới 2/3 tổng lượng thông tin lưu chuyển trên toàn thế giới, khẳng định tiếng nói và tầm ảnh hưởng không thể thay thế trên mặt trận truyền thông toàn cầu.

Trong mạng lưới thông tin khổng lồ ấy, TTXVN luôn để lại dấu ấn sâu đậm. Kể từ khi gia nhập năm 1969, TTXVN đã tận dụng hiệu quả các kênh của OANA để lan tỏa chủ trương của Đảng, Nhà nước và hình ảnh con người Việt Nam đến công chúng quốc tế.

Vị thế đầu tàu của TTXVN được khẳng định qua việc liên tục được bầu làm thành viên Ban chấp hành OANA trong 4 nhiệm kỳ 3 năm liên tiếp (từ 2013 đến nay).

Trước khi nhận quyền đăng cai kỳ họp lần thứ 59 sắp tới, TTXVN từng tổ chức thành công các kỳ Hội nghị Ban chấp hành vào các năm 1989, 1999, 2005 và lần thứ 44 (năm 2019) với chủ đề mang tính định hướng cao: “Vì một nền báo chí sáng tạo và chuyên nghiệp”./.