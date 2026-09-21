Ông Nguyễn Hồng Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Chiều 21/9, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao Quyết định của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Trương Thanh Liêm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm, phân công nhận nhiệm vụ mới; đồng thời, nhấn mạnh, công tác phân công, bố trí cán bộ được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện quá trình công tác của từng đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm; có tư duy đổi mới, sâu sát, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Các đồng chí cần giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và Quy chế làm việc, đặt công việc chung, lợi ích chung và sự phát triển của tỉnh lên trên hết, trước hết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mỗi cán bộ cần nhận thức sâu sắc rằng sự phân công của tổ chức là trách nhiệm, không phải phần thưởng cá nhân. Bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa và danh dự của người cán bộ được thể hiện qua cách ứng xử khi được giao và khi chưa được giao trọng trách.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được phân công, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Thanh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cam kết cùng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, tận tâm, tận lực công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, chấp hành nghiêm nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết sẽ cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm “Quyết nghị đúng, giám sát trúng, hành động quyết liệt và hiệu quả;” nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, tăng cường giám sát có trọng tâm, trọng điểm, theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần đưa nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ nhận Quyết định. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồng Thanh sinh ngày 12/12/1972, quê quán tỉnh Tây Ninh và vào Đảng ngày 23/2/1994. Ông có trình độ Thạc sỹ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. ​ Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. ​ Ngày 9/9/2026, tại kỳ họp thứ 6, ông được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031/.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Thanh Liêm và bà Nguyễn Đài Thy.

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