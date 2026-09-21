Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khảo sát mô hình chính quyền 2 cấp tại Nam Trạch

Sáng 21/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trạch (Quảng Trị) về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác xây dựng Đảng gắn với chuyển đổi số.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu tập trung vào những vấn đề thực tiễn phát sinh sau hơn một năm vận hành mô hình mới; làm rõ những cách làm hiệu quả, sáng tạo và những điểm nghẽn cần tháo gỡ, tránh báo cáo dàn trải về thành tích. Địa phương rà soát nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, làm rõ nhiệm vụ chưa triển khai và nguyên nhân; nhiệm vụ thực hiện hiệu quả để rút kinh nghiệm và những nội dung cần cấp tỉnh hỗ trợ giải quyết. Các vấn đề cần tập trung gồm tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, chuyển đổi số và hiệu quả đầu tư.

Chính quyền cấp xã trong mô hình mới phải thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo ra giá trị, động lực phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, đối với đầu tư công, địa phương không chỉ quan tâm tỷ lệ giải ngân mà cần đánh giá hiệu quả của dự án đối với phát triển địa phương, người dân và doanh nghiệp. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cần gắn với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền,” tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và tăng cường phân cấp, phân quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch Trần Văn Thăng cho biết, Đảng bộ xã được thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã Nhân Trạch, Lý Nam và Nông trường Việt Trung. Xã có diện tích 129,83km2, dân số hơn 32.000 người, gồm khu vực ven biển, nông nghiệp, lâm nghiệp và một thôn có đồng bào Bru-Vân Kiều. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của xã cơ bản ổn định, việc giải quyết thủ tục hành chính được duy trì, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng đáng kể khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển giao về xã, trong khi nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng số, dữ liệu và các điều kiện thực hiện chưa đồng bộ.

Nam Trạch hiện có 72 cán bộ, công chức; còn thiếu nhân lực ở một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế và lưu trữ. Địa phương còn khoảng 250m tài liệu từ năm 1998-2025 cần phân loại, chỉnh lý và số hóa. Xã đã huy động, bố trí hơn 2 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Từ đầu năm đến giữa tháng 9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận gần 9.800 hồ sơ, trong đó hơn 99% được nộp trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt cao. Tuy nhiên, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống còn hạn chế, một số phần mềm hoạt động chưa ổn định, cán bộ công nghệ thông tin chủ yếu làm việc kiêm nhiệm. Tại khu vực có đồng bào Bru-Vân Kiều, một bộ phận người dân còn thiếu thiết bị thông minh và chưa sử dụng VNeID mức độ 2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm thông tin, cấp xã hiện đảm nhận khối lượng công việc lớn; phần lớn nhiệm vụ được triển khai, việc giải quyết thủ tục hành chính đạt hiệu quả. Tuy nhiên, biên chế theo quy định hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu vị trí việc làm. Qua rà soát tại 78 xã, phường, đặc khu của tỉnh, số đơn vị có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, giáo dục và y tế còn hạn chế.

Ông đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bố trí biên chế phù hợp với yêu cầu công việc và đặc điểm từng địa phương; nghiên cứu việc bố trí nhân lực tham mưu giáo dục ở cấp xã trong điều kiện ngành giáo dục đã có hệ thống chuyên môn theo ngành dọc. Về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, Quảng Trị đang triển khai 277 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và đề xuất tích hợp 4 thủ tục hành chính điện tử vào “Sổ tay đảng viên điện tử,” tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những kết quả của Nam Trạch trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng Đảng và chuyển đổi số; chia sẻ với khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Khi nhiều nhiệm vụ được chuyển giao từ cấp huyện về cấp xã, yêu cầu đối với chính quyền cơ sở tăng lên rất lớn. Do đó, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm điều kiện thực hiện, nhất là về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cơ sở vật chất, dữ liệu và năng lực cán bộ. Cấp tỉnh cần phát huy vai trò trong phân công, hướng dẫn, điều hòa biên chế, bố trí nguồn lực và đào tạo chuyên môn cho cán bộ cấp xã; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, xử lý kịp thời. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở đầu tư thiết bị, số hóa hồ sơ mà phải hướng đến thay đổi phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đào tạo cán bộ, khắc phục tình trạng các hệ thống chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ và quan tâm hỗ trợ người dân còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Tỉnh thực hiện nghiêm quy định trong đánh giá cán bộ định kỳ; đánh giá cụ thể từng người, từng nhiệm vụ và sản phẩm, tránh bình quân, cào bằng, biểu dương cán bộ có cách làm sáng tạo, đột phá; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn hạn chế và xem xét thay thế những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trạch tiếp tục rà soát công việc, đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng, phân công rõ vị trí, nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát theo tinh thần “Giám sát đồng hành cùng sự phát triển,” kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực. Tỉnh rà soát việc tổ chức, vận hành tại 78 xã, phường, đặc khu để bố trí nhân lực, nguồn lực phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền tỉnh cần tiếp tục phân loại rõ việc đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa triển khai; xác định nguyên nhân, thẩm quyền và trách nhiệm xử lý, từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp./.

Đẩy mạnh chuyển đổi số: Tạo động lực mới cho chính quyền địa phương 2 cấp Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động sắp xếp tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đạt được kết quả tích cực.