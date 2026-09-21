Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan đi vào thực chất, hiệu quả

Sau hơn 50 năm thiết lập, quan hệ ngoại giao Việt Nam-Phần Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, Việt Nam và Cộng hòa Phần Lan đã tiến một bước quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nhiều cơ hội hợp tác mới đang mở ra hứa hẹn sự gắn bó bền vững hơn giữa hai quốc gia.

Hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Phần Lan là đối tác, bạn bè hữu nghị lâu năm của Việt Nam. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25/1/1973.

Hơn nửa thế kỷ qua, Phần Lan luôn là người bạn tin cậy, tích cực ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan luôn được duy trì và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị-ngoại giao, thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo.

Kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của Phần Lan trong quan hệ với Việt Nam. Năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 337,4 triệu USD; năm 2021 đạt 511,6 triệu USD; năm 2022 đạt 431,7 triệu USD; năm 2023 đạt 375,7 triệu USD; năm 2024 đạt 422 triệu USD; 9 tháng năm 2025 đạt 279 triệu USD.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Những mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan là sắt thép, giày dép, hàng dệt may, cao su, phương tiện vận tải, đồ gỗ, xe đạp, máy vi tính, linh kiện điện tử, phụ tùng… Những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan gồm: thiết bị, máy móc, thiết bị phụ tùng, nguyên liệu dệt may, sắt thép các loại, gỗ và các sản phẩm gỗ, sản phẩm hóa chất, giấy...

Phần Lan hiện có 37 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đạt 50,8 triệu USD. Việt Nam hiện có 10 dự án đầu tư tại Phần Lan với tổng vốn đầu tư đạt 1,135 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp lớn của Phần Lan như Nokia, Vaisala, Valmet, KONE... đã hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của Phần Lan tại Đông Nam Á, thể hiện qua việc là một trong 4 nước khu vực châu Á là đối tác ưu tiên của Phần Lan trong chính sách thương mại và đầu tư.

Về viện trợ, trong hơn 5 thập kỷ qua, Phần Lan luôn coi Việt Nam là một trong các đối tác ưu tiên trong việc phân bổ nguồn viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị khoảng 340 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực cấp thoát nước, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo được mở rộng, hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học-công nghệ, văn hóa-thể thao, du lịch, lao động... phát triển tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo… hứa hẹn mang đến những khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên.

Năm 2025, hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác dịch chuyển chuyên gia, lao động có kỹ năng nghề, lao động thời vụ đi làm việc tại Phần Lan với tiêu chuẩn và điều kiện tương đương công dân Phần Lan.

Bên cạnh đó, khoảng 16.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Phần Lan cũng là cầu nối quan trọng, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước. Cộng đồng người Việt tại Phần Lan hội nhập tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển cả sở tại và quan hệ hai nước, luôn nỗ lực duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về tổ quốc.

Động lực từ việc nâng cấp quan hệ

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan (Finnvera). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20-22/10/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao là chuyến thăm ở cấp cao nhất của Việt Nam tới Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện tình cảm chân thành, sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Phần Lan, một đất nước đã tích cực giúp đỡ Việt Nam.

Chuyến thăm tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện, sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học-công nghệ, hàng hải, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Đây là những lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh, nhiều kinh nghiệm và Việt Nam đang ưu tiên thúc đẩy phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Phần Lan, được thiết lập từ năm 1973, lên Quan hệ Đối tác Chiến lược.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Phần Lan được xây dựng trên nền tảng hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, với mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao song phương trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, chính quyền địa phương của Việt Nam và chính quyền Phần Lan, nhằm củng cố hợp tác chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm chính trị-ngoại giao; kinh tế-thương mại-đầu tư; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục-đào tạo, lao động, phát triển; nông nghiệp-môi trường, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải; Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách Thương mại Quốc tế Jarno Syrjälä. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Đánh giá về những cơ hội hợp tác, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách Thương mại Quốc tế Jarno Syrjäla nhấn mạnh có thể khẳng định quan hệ Việt Nam-Phần Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á, phản ánh mức độ tin cậy và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nền kinh tế.

Hiện vẫn còn nhiều dư địa hợp tác giữa hai nước chưa được khai thác, trong đó, nhiều thế mạnh và kinh nghiệm của Phần Lan về công nghệ sạch, năng lượng, số hóa và phát triển bền vững... có thể hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Phần Lan cũng là một trong những quốc gia tiên phong về phát triển xanh với mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2035; hiện khoảng 96% sản lượng điện không phát thải carbon.

Đây là những kết quả nổi bật mà Phần Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là một trong những yếu tố then chốt, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Sự bổ trợ này mở ra tiềm năng hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng; hạ tầng và phát triển đô thị thông minh; logistics, hàng hải và số hóa chuỗi cung ứng; công nghệ viễn thông và chuyển đổi số; nông nghiệp bền vững và công nghệ môi trường.

Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách Thương mại Quốc tế Jarno Syrjäla bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, đặc biệt thông qua vai trò tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Chính các doanh nghiệp, với tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực triển khai cụ thể, sẽ là lực lượng kết nối các ý tưởng thành dự án, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và đóng góp vào tăng trưởng bền vững cho cả Phần Lan và Việt Nam.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển, ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.

Về giao lưu nhân dân, cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan hiện có khoảng 16.000 người và đang ngày càng lớn mạnh, trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, các chương trình hợp tác và trao đổi giáo dục giữa các trường đại học của hai bên cũng góp phần tăng cường sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Phần Lan, tạo nền tảng cho hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Ông Jarno Syrjäla cũng bày tỏ tin tưởng, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc vun đắp và phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Phần Lan thời gian tới./.

Việt Nam-Phần Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Alexander Stubb, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược.