Phó Thủ tướng: Đánh giá kỹ các vấn đề quy định trong Luật Đất đai sửa đổi

Sáng 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Bảy nhóm chính sách đất đai

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tiến độ thực hiện, đến nay, Bộ đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu tác động, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan; đồng thời tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, địa phương và ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ đã rà soát 64 luật, bộ luật có liên quan trực tiếp đến dự thảo Luật; rà soát chủ trương, đường lối của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (thảo luận tại tổ và hội trường ngày 21/8/2026 tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024).

Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Bộ đã tổ chức các hội thảo lấy ý kiến; làm việc với Bộ Xây dựng để rà soát, thống nhất nội dung liên quan giữa các luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất các nội dung về tài chính đất đai, giá đất và các vấn đề liên quan...

Bộ đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công an để lấy ý kiến nhân dân trên hệ thống VNeID theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo Luật được thiết kế theo tư duy lập pháp mới tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới: Luật chỉ quy định vấn đề khung, có tính nguyên tắc; vấn đề thường xuyên biến động giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định.

Dự thảo Luật bố cục gồm 13 chương, giảm 3 Chương so với bố cục của Luật Đất đai năm 2024, một số điều quy định về nguyên tắc tại các chương này được ghép vào các chương còn lại.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp với một số bộ, ngành về dự án Luật đất đai (sửa đổi). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Về số lượng điều, dự thảo Luật có 115 điều (Luật Đất đai năm 2024 là 260 điều). Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát các quy định của Luật Đất đai đang còn phù hợp liên quan trực tiếp đến quyền của người sử dụng đất để quy định trong dự thảo Luật. Các nội dung quy định chi tiết liên quan đến trình tự, thủ tục giao cho Chính phủ quy định.

Dự thảo Luật được thiết kế theo 7 nhóm chính sách đất đai. Đó là, đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, phân cấp, phân quyền; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cho ý kiến, thảo luận về một số vấn đề cần xin ý kiến liên quan đến thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai; công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất; quy định khấu trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người thực hiện dự án đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng...

Rà soát, đánh giá kỹ các vấn đề quy định trong Luật

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là dự án luật có tác động sâu sắc, toàn diện tới các mặt của đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá kỹ các vấn đề quy định trong Luật, các vấn đề sẽ hướng dẫn trong Nghị định.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đánh giá cao đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp với một số bộ, ngành về dự án Luật đất đai (sửa đổi). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới.

Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau như: Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất; khấu trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người thực hiện dự án đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; vấn đề xác định giá đất, vấn đề đất thanh toán cho các dự án BT, vấn đề thực hiện quy hoạch thống nhất…, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành./.

Đề xuất lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi qua ứng dụng VNeID Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tài liệu phục vụ lấy ý kiến Nhân dân trên ứng dụng VNeID, gồm: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và danh mục các vấn đề cần xin ý kiến.