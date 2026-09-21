Hải quan bắt giữ hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại biên giới phía Bắc

Thông tin từ Cục Hải quan cho biết tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và trong bối cảnh Tết Trung thu năm 2026 đang đến gần, toàn ngành đã tăng cường kiểm soát, siết chặt kiểm tra, giám sát đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Cụ thể, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên các tuyến biên giới phía bắc.

Tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai-Chi cục Hải quan Khu vực VII đã phát hiện hai vụ vận chuyển thu giữ hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cụ thể vào ngày 11/9, đơn vị phát hiện 389 kg thực phẩm các loại (bao gồm: 140 kg lạp xưởng đông lạnh, 90 kg xúc xích đông lạnh, 79kg thịt xiên đông lạnh, 80kg trứng non đông lạnh). Toàn bộ số hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, các mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông. Trước đó, ngày 24/8, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng phát hiện 352 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc (gồm 160 kg Lạp xưởng đông lạnh, 100 kg xúc xích đông lạnh và 92kg thịt xiên đông lạnh). Hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, các mặt hàng đông lạnh đã rã đông.

Ngày 10/9, Hải quan tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy-Chi cục Hải quan khu vực XVI phát hiện một đối tượng vận chuyển 77 kg lạp xưởng đông lạnh, 27kg tam thất không có nguồn gốc. (Ảnh: HQ)

Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, ngày 10/9, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy-Chi cục Hải quan khu vực XVI đã chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn vận chuyển 77 kg lạp xưởng đông lạnh, 27kg tam thất (củ khô đang trong tình trạng bị mốc) không có nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp được giấu trong hộp carton kéo trên xe kéo bằng tay qua luồng nhập cảnh.

Các vụ việc trên đã được lực lượng Hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Hải quan cho biết việc liên tiếp phát hiện các vụ việc thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm và tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng. Sự quyết liệt của lực lượng Hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới và ổn định thị trường nội địa./.

Siết chặt kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu Trước dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương siết chặt kiểm tra, kiểm soát từ sản xuất đến lưu thông nhằm ngăn chặn hàng kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.