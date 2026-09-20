Đắk Lắk: Ẩu đả giữa hai nhóm thanh thiếu niên khiến 1 người tử vong

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 19/9, H.N.P (sinh năm 2012, trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa) cùng một số người bạn đang tập múa lân trong sân vận động ở thôn Hội Cư, xã Tây Hòa thì N.N.H (sinh năm 2005, trú tại thôn Xuân Thạnh 2, xã Tây Hòa) cùng một số người khác đến gây sự.

Sau đó, nhóm của H.N.P rời sân vận động về nhà. Nhóm của N.N.H bám theo. Hai bên cãi vã dẫn đến xô xát, ẩu đả; N.N.H bị đâm bởi một nhát dao dẫn đến tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Ngoài ra, hai nạn nhân khác là T.V.G.B (sinh năm 2011, trú tại thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa) và T.G.H (sinh năm 2008, trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa) cùng bị thương đã được đưa đi cấp cứu, điều trị.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật./.

Tạm giữ 2 nhóm thanh niên ẩu đả khiến cô gái ngã gục trên vỉa hè Hà Nội Công an phường Hai Bà Trưng đang điều tra vụ việc có dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng” xảy ra trước số nhà 193 Phố Huế, đồng thời đã tạm giữ hình sự 7 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.