Cuộc dịch chuyển lớn của thị trường du lịch Outbound khi khách Việt ưu tiên trải nghiệm quốc tế

Khi vé máy bay nội địa leo thang, khi nhu cầu trải nghiệm văn hóa vượt qua giới hạn biên giới, thị trường outbound (du lịch xuất cảnh) Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên bùng nổ chưa từng có.

Hơn 6,7 triệu lượt người Việt xuất cảnh trong năm 2025, không chỉ là con số thống kê, mà là lời tuyên ngôn về một thế hệ du khách đang thay đổi cách nhìn về du lịch.

​Outbound nhiều phân khúc

Năm 2025 được coi là làn sóng dịch chuyển có tính cấu trúc, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam khi Cục Thống kê ghi nhận 6,7 triệu lượt người Việt Nam xuất cảnh, tăng 26,4% so với năm trước đó.

Điều đáng chú ý là Campuchia và Nhật Bản, hai điểm đến tưởng chừng khác biệt về mọi phương diện, lại cùng nhau chiếm gần 30% tổng lượt xuất ngoại. Nếu Campuchia hấp dẫn bởi khoảng cách địa lý gần gũi và chi phí hợp lý, thì Nhật Bản chinh phục du khách Việt bằng sự hoàn mỹ trong dịch vụ và chiều sâu văn hóa. Sự song hành này cho thấy thị trường outbound Việt Nam đang phân hóa rõ rệt thành nhiều phân khúc, từ bình dân đến cao cấp, từ khám phá gần gũi đến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.

Du khách Việt Nam hào hứng với trang phục truyền thống Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Báo cáo “Xu hướng du lịch nước ngoài của du khách Việt – Mùa hè 2026” cho thấy lượng tìm kiếm du lịch outbound trong tháng 6/2026 cao hơn 20% so với du lịch nội địa. Tỉ lệ khách outbound chiếm 55%, trong khi nội địa chỉ còn 45%. Lần đầu tiên, du lịch nước ngoài vượt qua du lịch trong nước về mức độ quan tâm, đánh dấu bước ngoặt trong thói quen tiêu dùng của người Việt.

Du khách Việt “hoá thân” thành nhiều nhân vật theo truyền thống mỗi nước trong các chuyến du lịch outbound.

Khi chi phí và nhu cầu dịch chuyển gặp nhau

Đằng sau làn sóng xuất ngoại này là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Trước hết, chi phí vé máy bay nội địa tăng cao trong giai đoạn cao điểm đã vô tình đẩy nhiều du khách về phía các tour quốc tế. Một chuyến bay từ Hà Nội đến Phú Quốc vào mùa hè có thể ngang ngửa, thậm chí đắt hơn một tour trọn gói đến Thái Lan hoặc Malaysia. Khi bài toán kinh tế không còn ủng hộ du lịch nội địa, người tiêu dùng buộc phải tính toán lại.

Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ dừng ở giá cả. Nhu cầu trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và khám phá những điểm đến mới của du khách Việt Nam ngày càng đa dạng và cao cấp hơn. Họ không còn bằng lòng với những chuyến đi ngắn ngày, những bãi biển quen thuộc. Họ muốn đắm mình trong văn hóa Nhật Bản, thưởng thức ẩm thực đường phố Thái Lan, khám phá những đô thị hiện đại của Hàn Quốc. Du lịch đã trở thành phương tiện để khẳng định bản sắc và mở rộng tầm nhìn, chứ không chỉ là cách để nghỉ ngơi.

Du khách chọn outbound thường là các nhóm bạn, nhóm gia đình có thu nhập khá, đăng ký các tour Nhật Bản, Hàn Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhật Bản: Điểm đến vàng trong lòng du khách Việt

Trong bức tranh outbound đầy màu sắc, Nhật Bản nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, năm 2025 ghi nhận 678.500 lượt khách Việt Nam đến xứ sở hoa anh đào, tăng 109,2 phần trăm so với năm 2024 và là năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục về lượng khách. Riêng trong sáu tháng đầu năm 2026, con số đã lên đến 396.500 lượt, tăng khoảng 8,7 phần trăm so với cùng kỳ.

Làng cổ Oshino Hakkai, tỉnh Kanagawa, nằm ngay dưới chân núi Phú Sĩ là địa điểm du khách thường chọn để trải nghiệm khi đến Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành tích này đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn thứ chín của Nhật Bản và đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan và Singapore. Điều đáng nói là mức tăng trưởng ấn tượng này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản điều chỉnh tăng lệ phí visa từ ngày /4/2026, với mức tăng 20.000 đồng đối với thị thực nhập cảnh một lần và 30.000 đồng đối với thị thực nhập cảnh nhiều lần.

Các chuyên gia trong ngành đánh giá mức tăng lệ phí visa không đáng lo ngại đối với du khách Việt Nam, những người sẵn sàng chi tiêu cao cho các trải nghiệm du lịch chất lượng. Khi một chuyến đi Nhật Bản trọn gói có thể lên đến vài chục triệu đồng, việc tăng thêm vài chục nghìn đồng cho thủ tục nhập cảnh không phải là rào cản đáng kể. Điều du khách quan tâm hơn là chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện trong thủ tục và những trải nghiệm độc đáo mà điểm đến mang lại.

(Hình trái) Lâu đài Hiroshima, lâu đài tuyệt đẹp nằm ở trung tâm thành phố Hiroshima. (Hình phải) Thành phố Hakodate, Hokkaido, thành phố cảng thơ mộng và nổi tiếng Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Doanh nghiệp Việt và cuộc đua nâng tầm chất lượng

Trong bối cảnh thị trường outbound phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đang chứng tỏ khả năng thích ứng và nâng tầm chất lượng dịch vụ. Hành Trình Việt, một trong những đơn vị lữ hành hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã khẳng định vị thế khi tổ chức thành công các tour du lịch trong nước và quốc tế, trong đó Nhật Bản là tuyến chính được đầu tư trọng tâm.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Hành Trình Việt hay CFS đều không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ từ khâu tư vấn, thiết kế hành trình đến tổ chức tour và chăm sóc khách hàng sau chuyến đi.

Ông Trần Ngọc Duy khẳng định: “Sự chuyên nghiệp và tận tâm là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin với du khách.”

Du khách dành tình cảm yêu mến đối với đội ngũ CFS sau mỗi trải nghiệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với CFS, chiến lược của CFS Travel tập trung vào hai mũi nhọn chính. Thứ nhất là sâu sắc hóa trải nghiệm, thông qua việc trực tiếp ký kết với các liên minh hàng không và hệ thống lưu trú bốn đến năm sao tại bản địa để có mức giá tốt nhất cho khách hàng. Thứ hai là số hóa hành trình khách hàng, ứng dụng công nghệ để du khách từ khâu tư vấn, chọn tour, cá nhân hóa lịch trình cho đến chăm sóc sau tour đều được thực hiện mượt mà và nhanh chóng.

Mục tiêu của CFS Travel là biến những điểm đến gần gũi, chi phí hợp lý thành những trải nghiệm đẳng cấp, định hình lại xu hướng du lịch outbound tinh tế cho người Việt.

Đội ngũ CFS với tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và trách nhiệm kiến tạo và vận hành tour outbound chuẩn quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đa dạng hóa sản phẩm: Không chỉ là Nhật Bản

Bên cạnh tuyến Nhật Bản, các công ty lữ hành Việt Nam cũng đang đẩy mạnh khai thác nhiều tuyến du lịch quốc tế hấp dẫn khác. Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc đều là những điểm đến được đông đảo du khách Việt Nam ưa chuộng nhờ khoảng cách địa lý gần, chi phí hợp lý và các chính sách nhập cảnh thuận lợi.

Sự đa dạng hóa này không chỉ giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách. Người Việt Nam đang khám phá thế giới theo cách riêng của mình, từ những chuyến đi ngắn ngày đến các quốc gia láng giềng cho đến những hành trình dài ngày đến các điểm đến xa xôi. Mỗi phân khúc khách hàng đều tìm thấy sản phẩm phù hợp với túi tiền và sở thích của mình.

Triển vọng và thách thức: Cuộc chơi của chất lượng

Với đà tăng trưởng hiện tại, thị trường du lịch outbound của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng còn lại của năm 2026 và xa hơn nữa. Sự chuyển dịch từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lượng dịch vụ đang tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp lữ hành có năng lực tổ chức và quản lý tốt.

Khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng tại tỉnh Fukuoka, vùng Kyushu, Nhật Bản, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên trù phú, các bãi biển xanh ngọc và nhiều quán cà phê phong cách.

Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những thách thức không nhỏ. Áp lực cạnh tranh sẽ không còn nằm ở giá, mà ở năng lực tổ chức và chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cần chủ động tái cấu trúc sản phẩm theo hướng cá nhân hóa, đầu tư vào đội ngũ hướng dẫn viên đạt chuẩn quốc tế và xây dựng hệ thống đối tác bản địa đáng tin cậy.

Song song đó, việc ứng dụng công nghệ vào quản trị tour, chăm sóc khách hàng và xử lý khủng hoảng phải trở thành năng lực cốt lõi. Trong thời đại mà mọi trải nghiệm của du khách đều có thể được chia sẻ tức thì trên mạng xã hội, một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành khủng hoảng truyền thông. Chỉ những đơn vị đặt chất lượng và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm mới giữ được thị phần trong giai đoạn bùng nổ này.

Một thế hệ du khách mới, một thị trường mới

Thị trường du lịch outbound Việt Nam đang ở giai đoạn chín muồi, khi cả người tiêu dùng và doanh nghiệp đều đã trưởng thành. Người tiêu dùng biết mình muốn gì và sẵn sàng trả giá cho chất lượng. Doanh nghiệp hiểu rằng chỉ có chất lượng và sự chuyên nghiệp mới là chìa khóa để tồn tại và phát triển.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp du lịch không chỉ kinh doanh du lịch, mà phải là những người kiến tạo trải nghiệm, những người kết nối văn hóa và góp phần định hình cách người Việt Nam nhìn ra thế giới. Trong hành trình đó, chất lượng, sự tận tâm và khả năng đổi mới sẽ mãi là những giá trị không thể thay thế.

Du khách Việt trải nghiệm văn hoá các nước thông qua trang phục truyền thống mỗi nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)