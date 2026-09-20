Quảng Ninh rực rỡ với Lễ hội Trăng rằm - Thu Fest 2026

Trong hai ngày 18 và 19/9, tại Khu Đô thị Halong Marina (phường Bãi Cháy), Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 diễn ra sôi động, thu hút đông đảo các em thiếu nhi, người dân và du khách tham gia. Sự kiện mang đến không gian Trung Thu rực rỡ, kết hợp hài hòa giữa những giá trị văn hóa truyền thống với các hoạt động giải trí hiện đại.

Đây là năm thứ hai Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest được tổ chức, tiếp tục tạo nên một điểm hẹn văn hóa, vui chơi và trải nghiệm dành cho cộng đồng trong dịp Tết Trung Thu.

Với quy mô lớn cùng chuỗi hoạt động được tổ chức xuyên suốt ngày và đêm, lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, khám phá cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của Thu Fest 2026 là sự kết hợp giữa các hoạt động Trung Thu truyền thống với những chương trình nghệ thuật, giải trí được đầu tư về quy mô. Không gian lễ hội được thiết kế đa dạng, tạo điều kiện để các em nhỏ được vui chơi, trải nghiệm.

Trong đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, ca múa và nhạc kịch đặc sắc. Đặc biệt, chương trình ra mắt chiếc bánh Trung thu khổng lồ có trọng lượng gần 200kg cùng nghi thức thắp sáng Trăng Rằm đã tạo nên khoảnh khắc ấn tượng, góp phần làm nổi bật không khí đặc trưng của mùa Trung thu.

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được thưởng thức màn trình diễn nhạc nước Halo Bay Show và màn pháo hoa tầm cao rực rỡ. Những hoạt động này tạo nên không gian lễ hội sôi động, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách khi đến Bãi Cháy.

Một trong những hoạt động được mong chờ nhất là lễ rước đèn Trung thu với 120 xe mô hình được trang trí sinh động, nhiều màu sắc. Đoàn xe rước đèn tạo nên hình ảnh đặc sắc trên các tuyến đường, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, đồng thời mang đến niềm vui cho các em nhỏ khi được trực tiếp tham gia vào một hoạt động giàu tính truyền thống.

Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vui chơi góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thông qua Thu Fest, Quảng Ninh hướng tới việc làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch về đêm. Bên cạnh những sản phẩm du lịch biển quen thuộc, các lễ hội văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho điểm đến, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đa dạng trong suốt bốn mùa.

Với sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và các hoạt động giải trí hiện đại, Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 không chỉ mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa cho thiếu nhi mà còn góp phần tạo nên một điểm nhấn văn hóa, du lịch mới tại Bãi Cháy nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung./.

"Carnaval Hạ Long 2026-Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới" mở màn mùa Hè Quảng Ninh Carnaval Hạ Long 2026 góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy du lịch, thương mại, các ngành kinh tế khác của Quảng Ninh, hướng tới một tương lai phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.