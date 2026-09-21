Việt Nam giành hạng 5 tại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026

Khép lại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026 diễn tại Chuncheon (Hàn Quốc), đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã xuất sắc cán đích ở vị trí 5 toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng./.
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