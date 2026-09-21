Việt Nam giành hạng 5 tại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,5 tỷ USD, tương đương khoảng 84% của cả năm trước; trong đó Việt Nam xuất khẩu 7,44 tỷ USD, nhập khẩu 11,9 tỷ USD.