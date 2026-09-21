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Việt Nam giành hạng 5 tại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã giành vị trí 5 toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026 ở Chuncheon (Hàn Quốc).

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Khép lại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026 diễn tại Chuncheon (Hàn Quốc), đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã xuất sắc cán đích ở vị trí 5 toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Taekwondo thế giới 2026 #Đội tuyển Việt Nam #Huy chương thể thao #Giải vô địch quyền #Chuncheon
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