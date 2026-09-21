Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cam kết nỗ lực vì sự phát triển địa phương

Chiều 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, về công tác tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt thực tiễn địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quan tâm khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của Điện Biên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy kết nối giao thông, nhất là hàng không; đồng thời đặt vấn đề về việc mở rộng các chuyến bay đến và đi từ Điện Biên, góp phần tăng cường kết nối địa phương với các trung tâm kinh tế, chính trị lớn.

Theo đồng chí Đặng Xuân Phong, để thực hiện những mục tiêu này cần sự phối hợp, đồng hành của tập thể lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành và sự quyết tâm của đồng chí Nguyễn Văn Thắng trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung thực hiện những nhiệm vụ được lãnh đạo Văn phòng Chính phủ giao, trong đó có yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của Điện Biên và tăng cường kết nối hàng không.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất; trước mắt tập trung hoàn thành các mục tiêu năm 2026, trong đó phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 11,02%, hoàn thành giải ngân đầu tư công, tạo chuyển biến về môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy các công trình, dự án động lực, phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch, kinh tế số và kinh tế biên mậu.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát huy kinh nghiệm công tác tại Văn phòng Chính phủ, tăng cường kết nối giữa Điện Biên với Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào thực tiễn phát triển của tỉnh.

Trước đó, ngày 18/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố 12 quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư điều động đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về công tác tại Điện Biên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030./.

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