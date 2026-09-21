Thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ cấp chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 20-22/9, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có các hoạt động đối ngoại và làm việc cấp cao với các cơ quan chính quyền, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham gia các hoạt động của đoàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Học viện, Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Hợp tác quốc tế và Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, chuyến công tác nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản trị công, tổ chức thực thi chính sách, phát triển chính phủ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công; đồng thời, mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 21/9, tại Seoul, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc (MOIS) Yoon Ho Jung.

Tại cuộc gặp, đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những thành tựu của Hàn Quốc trong xây dựng nền hành chính hiện đại, phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và bảo đảm an toàn cho người dân; khẳng định đây là những lĩnh vực Việt Nam quan tâm trao đổi, tham khảo kinh nghiệm.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức vận hành của hệ thống chính trị, gắn với phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số quốc gia. Quá trình này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về năng lực tổ chức thực hiện, phối hợp liên ngành và trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Với vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung và cao cấp, nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chú trọng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trong nhận diện, phân tích và chủ động giải quyết những vấn đề mới của quản trị quốc gia.

Trên tinh thần hợp tác lâu dài, thiết thực, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề xuất hai bên tập trung vào 4 hướng hợp tác chính bao gồm:

Nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực thi chính sách, chú trọng trao đổi kinh nghiệm tinh gọn bộ máy gắn với phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp, chất lượng dịch vụ công và tiếp nhận phản hồi của người dân để kịp thời điều chỉnh chính sách. Trên cơ sở đó, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng về lãnh đạo cải cách.

Phát triển chính phủ số và ứng dụng AI trong khu vực công, tập trung vào năng lực lãnh đạo chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, xác định rõ trách nhiệm của người ra quyết định, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm minh bạch và kiểm soát rủi ro, qua đó, củng cố niềm tin của người dân.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị địa phương thông qua trao đổi kinh nghiệm phân định thẩm quyền gắn với nguồn lực và điều kiện thực hiện; thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Viện Phát triển cán bộ chính quyền địa phương Hàn Quốc (LOGODI) trong bồi dưỡng cán bộ về quản trị phát triển, tổ chức cung ứng dịch vụ công và thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số.

Chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành trong tình huống khẩn cấp, thiên tai và thảm họa, chú trọng dự báo, phòng ngừa rủi ro, phối hợp liên ngành và xây dựng các tình huống đào tạo sát thực tiễn, giúp cán bộ nâng cao năng lực ra quyết định kịp thời, hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu.

Để cụ thể hóa các hướng hợp tác, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị hai bên giao đơn vị đầu mối xây dựng chương trình công tác chung. Hai bên thống nhất tập trung vào hai hoạt động trọng tâm trong năm 2027: nghiên cứu tổ chức đối thoại chính sách tại Hà Nội về quản trị công và ứng dụng AI, với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia hai nước; xây dựng khuôn khổ hợp tác giữa Học viện và LOGODI, hướng tới ký kết Bản ghi nhớ và tổ chức khóa bồi dưỡng đầu tiên cho cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương Việt Nam.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh mỗi hoạt động hợp tác cần có sản phẩm cụ thể, phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách của hai bên.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Học viện có cuộc làm việc với ông Park Jong Min, Cục trưởng Cục Đông Nam Á, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Quang cảnh buổi làm việc với ông Park Jong Min, Cục trưởng Cục Đông Nam Á, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Tại cuộc làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao việc Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong hợp tác ODA và viện trợ không hoàn lại.

Đồng chí nhấn mạnh Bản ghi nhớ ký năm 2024 về khoản viện trợ 200 triệu USD cho giai đoạn 2024-2027, cùng 34 dự án triển khai trong năm 2025 với tổng quy mô gần 56 triệu USD và khoản hỗ trợ hơn 61 triệu USD trong năm 2026, thể hiện sự tin cậy và cam kết hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Kể từ khi thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam năm 1994, KOICA đã hỗ trợ Việt Nam hơn 600 triệu USD, tập trung vào cải cách hành chính công, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giáo dục và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các dự án viện trợ không hoàn lại của KOICA đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về hợp tác phát triển, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị KOICA tiếp tục tham mưu Chính phủ Hàn Quốc duy trì và mở rộng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên: ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị KOICA phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ trong năm 2026; tiếp tục đồng hành cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai Dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), với kinh phí khoảng 30 triệu USD, theo Biên bản Thảo luận ký ngày 24/4/2026.

Đối với hợp tác trực tiếp với học viện, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị KOICA hỗ trợ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Phát triển nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI) xây dựng, triển khai Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2026-2030”; xem xét đề xuất dự án nghiên cứu “Năng lực lãnh đạo và quản trị năng động: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước tại Việt Nam” do học viện gửi năm 2025.

Giám đốc Học viện cũng đề nghị KOICA tiếp tục hỗ trợ các chương trình khảo sát thực tế, bồi dưỡng ngắn hạn tại Hàn Quốc cho cán bộ, giảng viên; phối hợp đổi mới phương thức đào tạo gắn với chuyển đổi số, xây dựng hệ thống đào tạo số và tổ chức định kỳ các diễn đàn chính sách song phương.

Trong chương trình làm việc, chiều 21/9, đồng chí Đoàn Minh Huấn và Đoàn đại biểu Học viện đã thăm Công ty Samsung Electronics và có cuộc làm việc với Giám đốc tài chính (CFO) Park Soon Cheol.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn thăm Công ty Samsung Electronics và có cuộc làm việc với Giám đốc tài chính (CFO) Park Soon Cheol. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Thay mặt đoàn, đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những đóng góp của Samsung đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khẳng định Samsung là điển hình thành công trong hợp tác đầu tư giữa hai nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là một phần trong thành công của nền kinh tế Việt Nam. Trên tinh thần đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, nâng cao tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực then chốt để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng chí đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, tăng cường chuyển giao tri thức và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhấn mạnh yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ am hiểu thực tiễn sản xuất kinh doanh và tác động của công nghệ để phục vụ công tác hoạch định chính sách, đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao hiệu quả phối hợp triển khai Chương trình VOSP (Vietnam Official Strategic Program) trong thời gian qua.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất ba nội dung trọng tâm giữa Học viện và Samsung bao gồm: Tiếp tục phát triển Chương trình VOSP theo hướng nâng cao năng lực tư duy chiến lược và giải quyết các vấn đề thực tiễn của cán bộ, tập trung vào quản trị chiến lược, lãnh đạo chuyển đổi số, ứng dụng AI, phát triển nhân tài và quản trị đổi mới sáng tạo; Tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và xây dựng các tình huống thực tiễn phục vụ đào tạo, kết hợp trao đổi chuyên đề với khảo sát thực tế tại các cơ sở nghiên cứu, phát triển (R&D) và sản xuất của Samsung ở Việt Nam và Hàn Quốc; Xây dựng khuôn khổ hợp tác dài hạn với kế hoạch hằng năm; trước mắt trong năm 2027 để triển khai một chương trình VOSP cập nhật, thực hiện các tọa đàm chuyên sâu tại Học viện và xây dựng các tình huống nghiên cứu giữa hai bên.

Chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã đạt được những kết quả cụ thể và mang ý nghĩa chiến lược, thiết thực, bảo đảm năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả các cam kết và thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Kết quả chuyến công tác không chỉ trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến lược và cán bộ quản lý các cấp của Việt Nam, mà còn góp phần cụ thể hóa và làm phong phú thêm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới./.

Phát huy vai trò cầu nối công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc Trong chuyến thăm FPT Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng doanh nghiệp không chỉ mở rộng thị trường mà còn tăng cường R&D, tiếp nhận công nghệ tiên tiến để tạo thêm giá trị cho Việt Nam.