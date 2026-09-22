Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp, đại diện chuyên gia, trí thức kiều bào đã có những ý kiến, đề xuất thiết thực về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bay không người lái, thu hút vốn đầu tư và giải pháp kết nối nguồn lực tri thức Việt Nam toàn cầu.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoảng cách về khoa học-công nghệ giữa Việt Nam với các nước phát triển còn xa, chưa làm chủ được nhiều công nghệ cốt lõi; điều kiện dành cho nghiên cứu còn thiếu, đội ngũ chuyên gia trình độ cao chưa đáp ứng được nhu cầu, đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ. Đảng và Nhà nước quyết tâm tháo gỡ vướng mắc cơ chế, ưu tiên đầu tư nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia tham gia xây dựng nhóm nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo người trẻ, cùng lựa chọn hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước.