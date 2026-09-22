Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khắc phục hậu quả chiến tranh

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 21/9 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ông John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ.

Bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang, ông John Noh nhấn mạnh Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như thế giới; trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng nói riêng và Việt Nam nói chung trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA); khẳng định Bộ Chiến tranh Mỹ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ phối hợp tổ chức sự kiện về "Sáng kiến Tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam” trong khuôn khổ chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, qua đó khẳng định cam kết tham gia, đóng góp hơn nữa của Mỹ đối với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Mỹ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Mỹ, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như: hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân của cả Mỹ và Việt Nam trong chiến tranh; Đối thoại chính sách quốc phòng song phương; công nghiệp quốc phòng; an ninh hàng hải; quân y...

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng và xử lý các vấn đề môi trường, qua đó góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Thông báo về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12/2026, Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh, Bộ Hải quân và các quan chức cấp cao, doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tham gia, trưng bày các trang thiết bị quốc phòng hiện đại, đóng góp vào thành công chung của Triển lãm.

Trước đó cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cũng tiếp lãnh đạo các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ./.

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Trị, trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là rà phá bom mìn.