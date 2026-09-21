Đại sứ Vũ Duy Long chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria

Ngày 21/9, tại thủ đô Algiers, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long đã tới chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) Abdelkrim Benmbarek nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Algeria.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Abdelkrim Benmbarek nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Algeria và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng FLN có nền tảng lịch sử sâu sắc, được vun đắp trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do của hai dân tộc.

Ông khẳng định FLN coi trọng việc tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai Đảng trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc.

Tổng Bí thư Abdelkrim Benmbarek cũng chia sẻ với Đại sứ Vũ Duy Long một số nét về tình hình và định hướng hoạt động hiện nay của FLN.

Đại sứ Vũ Duy Long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của FLN, khẳng định sẽ nỗ lực trong nhiệm kỳ công tác để góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc và quan hệ giữa hai Đảng.

Đại sứ chúc mừng FLN về những kết quả đạt được trong cuộc bầu cử lập pháp vừa qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng đảng này tiếp tục phát huy kết quả đạt được và giành thắng lợi tại cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra ngày 28/11 tới.

Đại sứ Vũ Duy Long cũng thông tin về một số định hướng phát triển lớn của Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đảng và triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng.

Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Tổng Bí thư Abdelkrim Benmbarek và bày tỏ mong muốn sớm được đón ông cùng đoàn đại biểu FLN thăm Việt Nam./.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria Sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, tại cuộc chào xã giao Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Đại sứ Vũ Duy Long bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Algeria.