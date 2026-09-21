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Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026: Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch

Giảm lãng phí thực phẩm, giảm chất thải ngay từ nguồn và đưa phân loại, thu hồi tài nguyên trở thành thói quen trong mỗi gia đình, cộng đồng.

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Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” ngày 20/9/2026, tại Hà Nội.

Thông điệp năm nay không dừng ở việc kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường, mà đặt trọng tâm vào một mắt xích quan trọng của quản lý chất thải: Giảm lãng phí thực phẩm, giảm chất thải ngay từ nguồn và đưa phân loại, thu hồi tài nguyên trở thành thói quen trong mỗi gia đình, cộng đồng.

Các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân giảm phát sinh chất thải trong sinh hoạt, thúc đẩy sản xuất, mua sắm và tiêu dùng có trách nhiệm.

Thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” đặt ra yêu cầu khởi đầu một chuỗi tuần hoàn tài nguyên, từ việc tiết kiệm trên bàn ăn, phân loại tại căn bếp đến quản lý chất thải hiệu quả.

(TTXVN/Vietnam+)
#thành phố sạch #đĩa ăn sạch
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