Việt Nam tham dự sự kiện Ngày ASEAN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 21/9, Đại sứ quán Việt Nam cùng các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia đã tham dự sự kiện Ngày Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với chủ đề "Tôn vinh ASEAN: Đoàn kết, hòa bình và đa dạng văn hóa."

Sự kiện do Trường Ngoại ngữ CAM-ASEAN tổ chức diễn ra đúng vào Ngày Quốc tế vì Hòa bình với sự tham dự của ông Yeap Samnan, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Campuchia, cùng đông đảo lãnh đạo, học viên của Trường Ngoại ngữ CAM-ASEAN và công chúng Campuchia.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Yeap Samnang nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong việc duy trì môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong đó, thế hệ trẻ không chỉ là bên thụ hưởng từ sự hợp tác của ASEAN mà còn là chủ thể xây dựng cộng đồng ASEAN. Thông qua giáo dục, tình hữu nghị, trao đổi văn hóa và kết nối xuyên biên giới, giới trẻ sẽ giúp xây dựng sự hiểu biết và lòng tin giữa các nước ASEAN.

Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đại sứ quán các nước ASEAN đã tham gia sự kiện, minh chứng cho cam kết vì một cộng đồng ASEAN hòa bình, đoàn kết và tự cường.

Giám đốc Trường Ngoại ngữ CAM-ASEAN, ông Hun Chaya nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm khuyến khích học viên trân trọng giá trị văn hóa khác nhau, qua đó, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác sâu sắc hơn giữa các nước ASEAN.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Tham dự sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức gian hàng quảng bá, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, hình ảnh du lịch Việt Nam và một số sản phẩm tiêu dùng tiêu biểu.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã trực tiếp giới thiệu với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia và cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN về gian trưng bày của Đại sứ quán.

Các công ty của Việt Nam tại Campuchia như Metfone, Angkor Milk, Vietnam Airlines và IH Travel (chi nhánh của Viet Travel tại Campuchia) cũng tham gia sự kiện, qua đó, đã lan tỏa, quảng bá thương hiệu, sản phẩm và thể hiện tinh thần đóng góp cho cộng đồng tới đông đảo giới trẻ Campuchia và giới chức ngoại giao các nước ASEAN tại Campuchia.

Các gian hàng của Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân trong cộng đồng ASEAN.

Sự tham gia của Đại sứ quán và các doanh nghiệp Việt Nam tại sự kiện không chỉ thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với các hoạt động giao lưu văn hóa-nhân dân trong ASEAN, góp phần, gắn kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thương hiệu Việt Nam tới đông đảo công chúng và thế hệ trẻ Campuchia, qua đó giúp thúc đẩy giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước, hiện thực hóa chủ trương của Việt Nam trong thúc đẩy ngoại giao văn hóa phục vụ phát triển theo tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị./.

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