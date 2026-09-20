Emoura Phạm mang câu chuyện “những người phụ nữ xây cầu” đến Miss Grand International

Từ câu chuyện của bà ngoại, mẹ đến hành trình của chính bản thân, Emoura Phạm mang câu chuyện về nghị lực, giáo dục và những cây cầu quê hương đến cuộc thi Miss Grand International 2026.

Những ngày đầu tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm không chỉ xuất hiện trong những bộ trang phục được chuẩn bị cho sân chơi quốc tế. Tại buổi giao lưu với ban tổ chức, cô chọn kể về bà ngoại và mẹ - hai người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, đói nghèo và những năm tháng thiếu thốn để các thế hệ sau có thêm cơ hội học tập.

Từ câu chuyện gia đình, đại diện Việt Nam nói về 100 cây cầu dân sinh mà gia đình cô đang thực hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long. Với Emoura, cây cầu không chỉ nối hai bờ, mà còn có thể đưa trẻ em đến trường thuận lợi hơn và mở thêm cơ hội cho những gia đình ở vùng sông nước.

Từ câu chuyện gia đình đến những cây cầu quê hương

Trong buổi gặp gỡ với Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil, Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut và đương kim Hoa hậu Emma Tiglao, Emoura Phạm không bắt đầu bằng những thành tích của một hoa hậu.

Khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân, đại diện Việt Nam kể câu chuyện của ba thế hệ phụ nữ trong gia đình. Đó là người bà trưởng thành trong những năm tháng chiến tranh, trải qua nhiều mất mát và khó khăn; người mẹ từng đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường, trong bối cảnh cuộc sống còn nhiều thiếu thốn; và thế hệ của Emoura, có cơ hội học tập trong những môi trường giáo dục tốt hơn.

Theo Emoura, chính nghị lực của bà và mẹ đã tạo nền tảng để cô có được những cơ hội hôm nay. Năm 15 tuổi, cô sang Mỹ học tại một trường nội trú, sau đó theo đuổi chuyên ngành diễn xuất.

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“Tôi không nghĩ ai cũng có cơ hội được học tập và theo đuổi chuyên ngành nghệ thuật. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy đó là một đặc ân vô cùng đặc biệt đối với mình. Và tôi muốn chia sẻ với Việt Nam. Đó cũng chính là lý do gia đình tôi và tôi bắt đầu dự án xây 100 cây cầu dân sinh cho quê hương. Chúng tôi xây dựng những cây cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, để trẻ em có thể tiếp cận giáo dục thuận lợi hơn, các gia đình có thêm những cơ hội tốt đẹp hơn, và để những ước mơ có thể trở thành hiện thực,” Emoura chia sẻ.

Với người đẹp, cây cầu không chỉ giúp rút ngắn một quãng đường. Đó còn là hình ảnh cô lựa chọn để nói về điều mình muốn làm: kết nối trẻ em với giáo dục, kết nối các gia đình với những cơ hội tốt hơn.

Câu chuyện này cũng xuất hiện trong những ngày đầu Emoura Phạm nhập cuộc Miss Grand International 2026 tại Thái Lan. Sau khi hạ cánh tại Bangkok, cô nhanh chóng tham gia các hoạt động đầu tiên của cuộc thi, giao lưu với thí sinh quốc tế và truyền thông.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về việc quốc gia đăng cai cuộc thi năm nay thay đổi, Emoura nói: “Tôi cảm thấy khá tiếc khi hay tin nước chủ nhà thay đổi, bởi tôi thực sự muốn có cơ hội tìm hiểu văn hóa của Ấn Độ. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ vậy mà tôi có dịp trở về Thái Lan, quê hương thứ hai của mình sau 10 năm xa cách. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ dang rộng vòng tay chào đón tôi, giống như cách tôi đang đứng ở đây và sẵn sàng chào đón tất cả mọi người.”

Cách trả lời này cũng cho thấy sự chủ động của Emoura khi đứng trước truyền thông quốc tế, thay vì chỉ tập trung vào những câu chuyện xoay quanh cuộc thi.

“Tôi là một người mang tinh thần Grand”

Chiều 19/9, Emoura Phạm tham gia sự kiện trao sash của Miss Grand International. Cô diện đầm dạ hội đính kết của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, nhận dải sash Việt Nam từ đương kim Hoa hậu Emma Tiglao.

Tại sự kiện, Emoura được công bố vào Top 10 thí sinh của vòng bình chọn Pre-arrival. Thành tích này giúp cô có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat Itsaragrisil, Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut và đương kim Hoa hậu Emma Tiglao.

Trong buổi gặp, Emoura tiếp tục nói nhiều về hành trình cá nhân. Khi được hỏi lý do lựa chọn Miss Grand, cô trả lời ngắn gọn: “Tôi là một người mang tinh thần Grand.”

Theo Emoura, cô từng nhiều lần được đặt vào những khuôn mẫu khác nhau, nhưng không muốn để quan điểm của người khác trở thành giới hạn đối với những điều mình có thể theo đuổi. Cô nói mình là người đa năng, yêu thích diễn xuất, ca hát, nhảy múa và các hoạt động cộng đồng.

“Tôi là kiểu người sẵn sàng thức dậy lúc 5 giờ sáng, như sáng nay, chỉ để trang điểm, xuống thật sớm để quay nội dung và tận hưởng khoảng thời gian của mình, bởi vì tôi yêu những điều mình đang làm. Với tôi, mỗi ước mơ đều là một điều mà tôi không ngừng nỗ lực hướng tới. Bởi tôi muốn sống cuộc đời của mình bằng cách theo đuổi những ước mơ và làm những điều mà mình thực sự yêu thích,” đại diện Việt Nam chia sẻ.

Miss Grand International cũng là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên Emoura Phạm từng tham gia. Từ cô gái lần đầu bước vào đấu trường nhan sắc, cô giành chiến thắng tại Miss Grand Vietnam 2026 và tiếp tục đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Chủ tịch Nawat Itsaragrisil dành lời khen cho khả năng tiếng Anh và phong thái giao tiếp của Emoura trong buổi gặp gỡ. Trước đó, trong một lần tương tác với người hâm mộ, ông cũng nhận xét tích cực về nhan sắc của đại diện Việt Nam.

Tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và những phần thi chính thức gồm Tài năng, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc. Đêm Bán kết dự kiến diễn ra ngày 7/10, trước Chung kết vào ngày 10/10./.

Chủ tịch Nawat Itsaragrisil dành lời khen cho khả năng tiếng Anh và phong thái giao tiếp của Emoura trong buổi gặp gỡ. (Ảnh: BTC)