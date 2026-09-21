Ấn tượng chuỗi sự kiện văn hóa Việt Nam tại thủ đô nước Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam, với chương trình nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm ảnh và không gian Chợ Quê, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris ngày 19/9, đã thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và công chúng Pháp tham dự.



Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức, từ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, triển lãm hình ảnh về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến không gian ẩm thực với nhiều món ăn truyền thống.

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” là một trong những điểm nhấn, với các tiết mục ca, múa, nhạc và trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ sỹ đến từ Việt Nam. Không gian Chợ Quê cũng tạo điểm gặp gỡ, giao lưu giữa cộng đồng người Việt với bạn bè Pháp ngay giữa thủ đô Paris.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, cho biết việc tổ chức chuỗi hoạt động trong dịp cuối tuần nhằm mở rộng cách thức giới thiệu văn hóa Việt Nam, không chỉ qua các chương trình nghệ thuật mà còn thông qua điện ảnh, ẩm thực và các hoạt động giao lưu cộng đồng.



Theo ông Đinh Ngọc Đức, thông qua những hoạt động đa dạng này, Trung tâm mong muốn vừa tạo không gian để cộng đồng người Việt tại Pháp gặp gỡ, hướng về quê hương, vừa giúp bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn sự phong phú, đậm đà bản sắc của văn hóa Việt Nam, cũng như hình ảnh một đất nước năng động, đang phát triển và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.



Tại chương trình “Tổ quốc trong tim”, các nghệ sỹ của Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam mang tới nhiều tiết mục về quê hương, đất nước, con người Việt Nam và các loại hình âm nhạc truyền thống.

Đạo diễn, Nghệ sỹ ưu tú Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, cho biết việc giới thiệu một nền văn hóa đa dạng của 54 dân tộc trong một chương trình có thời lượng giới hạn đòi hỏi phải lựa chọn những điểm nhấn tiêu biểu.

Một trong những điểm nhấn lần này là âm nhạc Tây Nguyên với dàn hòa tấu tre nứa, nhằm giúp khán giả cảm nhận phần nào “hơi thở của núi rừng hùng vĩ Tây Nguyên” và nét đặc trưng của âm nhạc các dân tộc khu vực này.



Không gian ẩm thực cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Anh Tristan, một người dân Paris, cho biết đây đã là năm thứ ba anh cùng người vợ Việt Nam tới tham dự.

Theo anh, ẩm thực, con người và phong cảnh là những điều khiến anh đặc biệt yêu thích Việt Nam. “Dù đã tới đây lần thứ ba, mọi thứ vẫn luôn vui vẻ và thú vị. Đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là bánh mì, thực sự rất tuyệt”, anh chia sẻ.



Với nhiều người Việt sinh sống lâu năm tại Pháp, sự kiện còn mang một ý nghĩa gần gũi hơn. Chị Vương Bảo Trân, một người Việt đang sinh sống tại Pháp, cho biết những món ăn quen thuộc, trong đó có bún riêu, gợi lại hương vị quê nhà. Theo chị, đây cũng là dịp để người Việt tại Pháp gặp gỡ, gắn kết với nhau và cùng hướng về quê hương, đất nước.



Việc kết hợp nghệ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, ẩm thực và giao lưu cộng đồng trong cùng một chuỗi hoạt động đã tạo nên một không gian văn hóa Việt Nam đa dạng giữa lòng Paris.

Không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng người Việt tại Pháp, các hoạt động còn giúp công chúng sở tại tiếp cận gần gũi hơn với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam và Pháp./.

Văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội Maintenon của Pháp Việt Nam hiện diện nổi bật tại lễ hội Lễ hội Nhật Bản Maintenon-Pierres với sự tham gia của nhiều hội đoàn, nghệ sỹ từ sân khấu biểu diễn đến các khu vực trải nghiệm văn hóa, võ thuật và ẩm thực.

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