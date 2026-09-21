Kiều bào là cầu nối tự nhiên và thiết thực giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tối 20/9, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại bang Tamil Nadu. Trong bối cảnh Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài mới được ban hành, cuộc gặp là dịp để Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời trao đổi về việc phát huy nguồn lực kiều bào và tăng cường gắn kết với quê hương cũng như đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đã thông tin tới cộng đồng về tình hình đất nước trong thời gian qua. Đại sứ cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.



Cùng với những chuyển động trong nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang có thêm những động lực mới. Tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trong đó đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030 và xác định khoa học công nghệ là trụ cột trong quan hệ song phương.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã tới thủ đô New Delhi dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nêu rõ những hoạt động cấp cao liên tiếp trong năm nay mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, dược phẩm, giáo dục và giao lưu nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ có thể đóng vai trò “cầu nối tự nhiên và thiết thực” giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và tinh thần đó tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

“Tôi muốn nói điều này một cách gần gũi hơn: đất nước không chỉ mong bà con hướng về quê hương, mà cũng mong muốn đồng hành và tạo điều kiện để bà con có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Sự đóng góp đó không nhất thiết phải là những điều thật lớn lao. Đối với một chuyên gia hay nhà khoa học, có thể là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kết nối khoa học-công nghệ. Đối với doanh nhân, có thể là giới thiệu cơ hội đầu tư, kết nối doanh nghiệp, thương mại và thị trường giữa Việt Nam với Ấn Độ. Đối với sinh viên và thế hệ trẻ, có thể là học tập tốt, xây dựng hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, có năng lực và hội nhập, đồng thời giới thiệu đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Và đối với mỗi gia đình, đôi khi sự đóng góp rất thiết thực chỉ đơn giản là giữ gìn tiếng Việt cho con em mình, duy trì văn hóa Việt Nam trong gia đình, hỗ trợ một người Việt mới sang, hoặc cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết và tương trợ”, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nói.

Bên cạnh phát huy nguồn lực cộng đồng, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cũng khẳng định việc chăm lo, hỗ trợ bà con xa quê gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý hay khó khăn trong học tập, việc làm, đời sống hoặc những tình huống khẩn cấp vẫn là nhiệm vụ quan trọng của Đại sứ quán. Đại sứ Trịnh Minh Mạnh mong bà con coi Đại sứ quán không chỉ là cơ quan đại diện của Nhà nước Việt Nam tại Ấn Độ mà còn là một địa chỉ gần gũi, tin cậy khi cần hỗ trợ.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh trao đổi với các kiều bào. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Tại cuộc gặp trên, bà con tại thành phố Chennai của bang Tamil Nadu đánh giá cao những định hướng mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cho rằng mỗi người đều có thể đóng góp cho quê hương từ chính cuộc sống và công việc của mình tại Ấn Độ.

Chị Vũ Thu Nga sống tại Chennai cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy những định hướng trong Nghị quyết 23 đặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào vị trí rất quan trọng, không chỉ là đối tượng được chăm lo mà còn là nguồn lực đóng góp cho đất nước. Với bà con tại Chennai, điều thiết thực nhất là mỗi người cố gắng làm tốt công việc của mình, tuân thủ pháp luật và hòa nhập với xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và giới thiệu những hình ảnh tốt đẹp về đất nước với bạn bè Ấn Độ. Khi có điều kiện, chúng tôi cũng mong muốn kết nối các doanh nghiệp, trường đại học, chuyên gia và bạn bè Ấn Độ với Việt Nam, qua đó góp phần tạo thêm những cơ hội hợp tác giữa hai nước.”

Cuộc gặp tại Chennai diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ ngày càng đa dạng về thành phần, gồm sinh viên, nhà nghiên cứu, người lao động, doanh nhân và các gia đình Việt-Ấn. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối trong cộng đồng, qua đó phát huy vai trò của kiều bào như những cầu nối nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu và thiết thực hơn./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt tại Ấn Độ ngày càng trưởng thành, đoàn kết, hội nhập tốt, có nhiều đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.