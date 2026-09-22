Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ

Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA).

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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