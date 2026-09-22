Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường kinh doanh Standford

Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah A. Soule, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Standford, thuộc Đại học Standford.

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-hieu-truong-truong-kinh-doanh-standford-9039932.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah A. Soule, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Standford, thuộc Đại học Standford. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-hieu-truong-truong-kinh-doanh-standford-9039934.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah A. Soule, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Standford, thuộc Đại học Standford. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-hieu-truong-truong-kinh-doanh-standford-9039933.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah A. Soule, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Standford, thuộc Đại học Standford. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Đại học Standford #NQ 59-bt #NQ 06-bt Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục