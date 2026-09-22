Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus

Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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