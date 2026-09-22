Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus.
Bên lề hội nghị Phiên họp toàn thể của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA), Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với các đối tác.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA).
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ, do Hạ nghị sỹ Gregory Meeks dẫn đầu.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah A. Soule, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Standford, thuộc Đại học Standford.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Sáng 21/9, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia tham gia xây dựng nhóm nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo người trẻ, cùng lựa chọn hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước.
Sáng 21/9/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Sáng 21/9/2026 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ngày 21/9, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã tới chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) Abdelkrim Benmbarek.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 486-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, đã có các hoạt động đối ngoại, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chính quyền, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (gọi tắt là OANA) lần thứ 59 vào năm 2027 tại Việt Nam.
Theo Chủ tịch Quốc hội, khối lượng luật được ban hành thời gian qua rất lớn, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nhưng vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào cuộc sống.
Chiều 21/9, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Hoàng Phương khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đổi mới phương thức điều hành, xây dựng chính quyền liêm chính, quyết liệt.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa.
Ngày 21/9, tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga), Đoàn đại biểu TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu tham dự Phiên toàn thể kỷ niệm 65 năm Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA).
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