Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, đã có các hoạt động đối ngoại, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chính quyền, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.