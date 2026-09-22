Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí mới nếu bị tấn công

Mỹ liên tục thay đổi chiến lược về vấn đề Houthi ở Yemen

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với hai quan chức cấp cao

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Minh Hiếu