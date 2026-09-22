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Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí mới nếu bị tấn công

IRGC tuyên bố Iran sẽ thay đổi đáng kể cách bố trí phòng thủ và phản công, đồng thời triển khai các loại vũ khí mới nếu nước này tiếp tục bị tấn công.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí mới nếu bị tấn công

Mỹ liên tục thay đổi chiến lược về vấn đề Houthi ở Yemen

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với hai quan chức cấp cao

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Vệ binh Cách mạng Iran #Vũ khí mới #Iran #Chiến lược phòng thủ #Chuyển động quốc tế

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