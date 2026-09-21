Đa số người dân Israel và Palestine không tin vào khả năng chung sống hòa bình

Theo báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 20/9, chỉ 17% số người Israel và 21% số người Palestine được khảo sát tại Bờ Tây và Đông Jerusalem tin rằng Israel và một nhà nước Palestine độc lập có thể chung sống hòa bình.

Trong khi đó, 56% số người Israel cho rằng khả năng chung sống như vậy là không thể, trong khi tỷ lệ này ở người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem lên tới 68%.

Cuộc khảo sát không bao gồm người Palestine tại Dải Gaza, nơi Pew cho biết điều kiện an ninh không cho phép tiến hành khảo sát thực địa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Pew bắt đầu đặt câu hỏi này với người Israel vào năm 2013, tỷ lệ người cho rằng chung sống hòa bình giữa Israel và một nhà nước Palestine là không thể vượt quá 50%.

Tỷ lệ người Israel tin rằng hai bên có thể chung sống hòa bình về cơ bản không thay đổi so với năm 2025, thời điểm Pew ghi nhận mức độ lạc quan thấp nhất của người Israel về vấn đề này.

Không chỉ hỏi liệu hai nhà nước có thể chung sống hòa bình hay không, các nhà nghiên cứu Pew còn yêu cầu người Israel và Palestine giải thích câu trả lời bằng cách nêu ý kiến riêng.

Kết quả cho thấy hai bên có một số nhận thức tương đồng, nhưng cũng tồn tại những khác biệt đáng kể về nguyên nhân của xung đột và những trở ngại đối với hòa bình.

Trong số những người cho rằng chung sống hòa bình là không thể, người dân ở cả hai phía thường đề cập đến tranh chấp lãnh thổ, nhiều thập kỷ bạo lực và sự thiếu lòng tin sâu sắc.

Một số người Israel và Palestine cho rằng hai cộng đồng đang cạnh tranh quyền kiểm soát một vùng đất mà họ tin rằng không thể hoặc không nên chia cắt. Những người khác đề cập đến sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa và cho rằng lịch sử bạo lực kéo dài khiến việc khôi phục lòng tin trở nên đặc biệt khó khăn.

Trước đó, ngày 8/9/2026, Ai Cập cùng Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước và phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các giải pháp chính trị trong thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh “Cơ chế hợp tác ba bên Ai Cập-Hy Lạp-Cộng hòa Cyprus” tại thành phố Alamein, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập kiên quyết phản đối mọi nỗ lực di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ, thay đổi thành phần dân cư hoặc chia cắt các vùng lãnh thổ Palestine. Ông khẳng định hòa bình công bằng và toàn diện trong khu vực chỉ có thể đạt được thông qua việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides khẳng định nước này ủng hộ giải pháp hai nhà nước và phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine. Ông đồng thời đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và đưa viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Về phần mình, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết ba nhà lãnh đạo ủng hộ một nền hòa bình công bằng, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên trước mắt tại Gaza là triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas, tạo điều kiện cho tái thiết và bảo đảm viện trợ nhân đạo đến với người dân không bị cản trở./.

Các nước tiếp tục thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho xung đột Palestine-Israel Ai Cập, Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước và phản đối di dời người Palestine. Australia và New Zealand cũng có bước đi ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

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