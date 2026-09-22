Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường kinh doanh Stanford

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân.