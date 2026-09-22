Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường kinh doanh Stanford

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah A. Soule, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Standford, thuộc Đại học Stanford.
Tối 21/9/2026, giờ địa phương (sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Tiếp tục Phiên họp thứ 6, sáng 22/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị USTDA phát huy vai trò “mở đường” từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực của Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ hội nhập, phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước.
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên 3 lĩnh vực, trong đó có phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân.
Trong giai đoạn mới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần nâng tầm tư duy, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng, phát triển đất nước.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ông John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).
Bên lề hội nghị Phiên họp toàn thể của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA), Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với các đối tác.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA).
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ, do Hạ nghị sỹ Gregory Meeks dẫn đầu.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên đạt được kết quả rất tích cực hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Sáng 21/9, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia tham gia xây dựng nhóm nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo người trẻ, cùng lựa chọn hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước.
Sáng 21/9/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Sáng 21/9/2026 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ngày 21/9, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã tới chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) Abdelkrim Benmbarek.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 486-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, đã có các hoạt động đối ngoại, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chính quyền, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (gọi tắt là OANA) lần thứ 59 vào năm 2027 tại Việt Nam.
Theo Chủ tịch Quốc hội, khối lượng luật được ban hành thời gian qua rất lớn, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nhưng vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào cuộc sống.
Chiều 21/9, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.