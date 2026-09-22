Liên quan vụ nam sinh tử vong vì bị hút xuống hố ga ngập nước tại phường Đông Ngạc, Công an Thành phố Hà Nội đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể quản lý hạ tầng.

Bản tin 60s ngày 22/9/2026 gồm những nội dung sau:

Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong.

Cảnh báo ngập sâu do mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về ồn ào xung quanh nghệ sỹ Trường Giang.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện, hoãn đêm nhạc kỷ niệm 70 năm ca khúc ‘Chiếc đèn ông sao’.

Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng tại Quảng trường Ba Đình.

Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Iran trong bối cảnh nguy cơ đối đầu leo thang.

Mỹ liên tục thay đổi chiến lược về vấn đề Houthi ở Yemen.

Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan./.