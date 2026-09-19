Tổng thống Mỹ ký luật mở rộng trừng phạt Nga, gia hạn trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 đã ký ban hành luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, đạo luật mang tên “Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026” cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt, thuế quan và lệnh cấm đối với Nga, đồng thời duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành đối với Iran. Đạo luật lần lượt được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua ngày 7/8 và 16/9.

Luật mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao, cũng như “hạm đội bóng đêm” chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga.

Các công ty và thực thể nước ngoài hỗ trợ quân đội Nga hoặc giúp Moskva né tránh lệnh trừng phạt cũng thuộc diện bị nhắm tới.

Đáng chú ý, luật trao cho Tổng thống Trump quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ 5 nước mua nhiều dầu mỏ hoặc khí đốt của Nga nhất.

Tuy nhiên, việc áp thuế không mang tính tự động mà phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống. Biện pháp này có thể tác động tới những nước như Trung Quốc và Ấn Độ, vốn là các khách hàng lớn của năng lượng Nga.

Đối với Iran, luật gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran thêm 5 năm, qua đó tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và vũ khí của nước này.

Đạo luật được đặt theo tên cố Thượng nghị sỹ Lindsey O. Graham, người đã thúc đẩy dự luật trước khi qua đời hồi tháng Bảy vừa qua.

Tại Hạ viện, dự luật được thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, sau khi được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 86-11.

Việc trao thêm thẩm quyền cho Tổng thống trong áp đặt thuế quan đã gây ra những ý kiến trái chiều tại Quốc hội.

Một số nghị sỹ đảng Dân chủ lo ngại đạo luật mở rộng quá mức quyền hạn của Tổng thống trong lĩnh vực thuế quan, trong khi những người ủng hộ cho rằng các biện pháp mới sẽ gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga.

Hiện, phía Nga cũng như Iran chưa bình luận về động thái nêu trên của Mỹ./.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới chức Nga, các ngân hàng và đội tàu chuyên vận chuyển năng lượng của Moskva.