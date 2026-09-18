Mỹ thông qua thương vụ quốc phòng trị giá hơn 24 tỷ USD với Saudi Arabia

Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá 24,3 tỷ USD liên quan tới việc bán 48 máy bay tiêm kích F-35 Lightning II cùng các thiết bị liên quan cho Saudi Arabia.



Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận bộ đã quyết định phê duyệt thương vụ trên với tổng chi phí ước tính là 24,3 tỷ USD. Cụ thể, Riyadh sẽ mua tổng cộng 48 máy bay tiêm kích F-35 Lightning II phiên bản cất và hạ cánh thông thường cùng 49 động cơ Pratt & Whitney F135-PW-100.



Cũng trong ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được "tiến triển lớn" trong nỗ lực lập một căn cứ quân sự của Mỹ tại Ba Lan, sau khi Vácsava xác nhận đang thảo luận với Washington về vấn đề này.

Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết thêm rằng địa điểm sẽ sớm được công bố và nếu kế hoạch được hoàn tất, đây sẽ là bước đi lịch sử trong quan hệ đồng minh Mỹ và Ba Lan.



Trên mạng xã hội X, Tổng thống Nawrocki khẳng định chính phủ sẽ tìm cách thức cung cấp địa điểm tốt nhất có thể cho căn cứ Lục quân Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Ba Lan sẵn sàng duy trì các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng “một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.”



Ba Lan, quốc gia dành 5% Tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng, đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này. Hiện có gần 10.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại quốc gia châu Âu này, nhưng chủ yếu là theo cơ chế luân phiên.



Thông tin trên được đưa ra dù chính quyền của Tổng thống Trump đang tiến hành đợt rà soát chính thức về sự hiện diện quân sự tại châu Âu, khiến các đồng minh lo ngại về khả năng Mỹ cắt giảm lực lượng tại châu lục này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, NBC News dẫn lời giới chức Mỹ và phương Tây cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc kế hoạch rút máy bay, tàu chiến, vũ khí và ít nhất 25.000 binh sỹ Mỹ khỏi châu Âu, bất chấp những cảnh báo từ các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về mối đe dọa ngày càng tăng trong khu vực.

Nếu được triển khai, đây sẽ là đợt cắt giảm quy mô lớn nhất đối với lực lượng quân sự Mỹ tại châu Âu (vốn có quân số 80.000 người) kể từ giai đoạn sau Chiến tranh Lạnh vào thập niên 1990./.

Lầu Năm Góc đốc thúc ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất vũ khí Lầu Năm Góc đang đẩy nhanh sản xuất và mua sắm vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ, trong bối cảnh lượng tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD được cho là đã giảm đáng kể sau các cuộc giao tranh với Iran.

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