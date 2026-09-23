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Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York và chuyển tới phía Mỹ các điều kiện của Tehran để mở lại eo biển Hormuz.

Viết Thành
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Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ.

EU gia hạn danh sách trừng phạt liên quan xung đột Nga-Ukraine.

8 nước Arập và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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