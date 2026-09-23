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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ ủng hộ Nga và Ukraine ngừng tấn công hạ tầng năng lượng lẫn nhau

Saudi Arabia cảnh báo an ninh, căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt

Hàn Quốc kêu gọi thay đổi cách ứng phó với chương trình hạt nhân Triều Tiên

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu