Việt Nam-Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác giữa các học viện quân sự, quốc phòng

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Thượng tướng Vladimir Borisovich Zarudnitsky, Giám đốc Học viện Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Trao đổi tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Thượng tướng Vladimir Borisovich Zarudnitsky là bước triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung hợp tác đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân vừa qua.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước củng cố, phát triển.

Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã dành cho nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thời gian qua, quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố và tăng cường, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác về đào tạo là một điểm sáng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Học viện Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga thời gian qua.

Đặc biệt, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục quân sự và hoạt động nghiên cứu khoa học giữa hai bên nhân chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ tạo khuôn khổ quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong các hoạt động như trao đổi học viên, giảng viên, tập huấn, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai học viện phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất trong Bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào các nội dung như trao đổi đoàn cán bộ, giảng viên, học viên; nghiên cứu mở rộng hợp tác sang lĩnh vực có thế mạnh của hai bên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, đặc biệt là cấp chiến dịch, chiến lược...

Cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã dành thời gian đón tiếp, Thượng tướng Vladimir Borisovich Zarudnitsky bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong việc hợp tác giữa Học viện Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, Thượng tướng Vladimir Borisovich Zarudnitsky mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả./.

Hướng tới các định hướng mới trong hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Nga Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đã thống nhất định hướng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ tiên tiến.