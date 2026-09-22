Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Ngày 22/9, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đợt kiểm tra, giám sát lần này tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ.

Nội dung kiểm tra gồm việc phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức; công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiến độ chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ và việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Cùng với đó, Đoàn tiến hành giám sát việc khắc phục, thực hiện các kết luận từ đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác thông qua dự thảo báo cáo để Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiếp tục tham gia ý kiến, hoàn thiện báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy nhằm theo dõi, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sau kiểm tra, giám sát cần xây dựng lộ trình cụ thể, phát huy những nội dung đã làm tốt, đồng thời khẩn trương khắc phục những vấn đề còn hạn chế, không chờ đợi. Nội dung kiểm tra, giám sát ban đầu tập trung vào công tác cán bộ; sau đó Bộ Chính trị bổ sung giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị trong năm 2026.

Đối với công tác cán bộ, Cần Thơ đã quan tâm toàn diện các khâu từ tiêu chuẩn, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, thẩm tra đến bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu; từng bước đồng bộ công tác cán bộ trên cơ sở dữ liệu, gắn với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Địa phương cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề và cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ, đổi mới việc phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ, phân thủ tục; bố trí, điều động cán bộ phù hợp và nâng cao khả năng dự báo để cán bộ chủ động trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng sau kiểm tra, giám sát chỉ tiếp thu trên giấy tờ nhưng chưa tạo chuyển biến thực chất. Những nội dung đã thống nhất phải được tổ chức thực hiện đến cùng, tạo ra sự thay đổi thực tế.

Về triển khai các nghị quyết của Trung ương, đồng chí nêu rõ, nghị quyết đúng nhưng quan trọng là tổ chức thực hiện đến cùng, đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh, sát thực tế và đạt hiệu quả cao.

Cần Thơ phải xác định rõ những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của địa phương để triển khai đầy đủ và có kết quả cụ thể.

Đồng chí cũng lưu ý vai trò của dữ liệu trong công tác quản lý, đánh giá và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cần Thơ đang triển khai hoàn thiện dữ liệu, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 11/2026.

Những nơi triển khai chậm sẽ ảnh hưởng đến khả năng cập nhật dữ liệu, tác động đến công tác đánh giá, nhận xét.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và các cơ quan liên quan thảo luận thẳng thắn, tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế và tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Theo báo cáo, sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 6.360km2, dân số trên 4,1 triệu người. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đã góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ được thực hiện theo quy định, gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau sắp xếp, tư tưởng đội ngũ cơ bản ổn định, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cơ quan, đơn vị sau sắp xếp có quy mô quản lý lớn, khối lượng công việc tăng, trong khi năng lực thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của một bộ phận cán bộ còn chậm.

Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm giải quyết nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, chuẩn hóa vị trí việc làm, nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực thích ứng của đội ngũ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn phát triển mới.../.

Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai Gia Lai xây dựng việc đánh giá cán bộ, công chức gắn với danh mục sản phẩm công việc chuẩn, từng bước chuyển từ phương pháp đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ.