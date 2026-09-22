Xây dựng cộng đồng truyền thông bền vững, định hình tương lai báo chí khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 21/9, Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) đã được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông OANA tại Moskva, Liên bang Nga; Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi Thông điệp chúc mừng tới Tổ chức.

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Tổng Giám đốc Mạng lưới kiểm chứng toàn cầu (GFCN) Vladimir Tabak, Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS Andrey Kondrashov, Chủ tịch đương nhiệm OANA, cùng hơn 70 đại biểu đến từ 24 hãng thông tấn thành viên đã tới dự sự kiện.

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu dự Lễ kỷ niệm và có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các hãng thông tấn bên lề sự kiện.

Trong Thông điệp chúc mừng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh OANA đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của báo chí và truyền thông khu vực, không ngừng lớn mạnh trở thành một trong những tổ chức truyền thông uy tín và có ảnh hưởng; củng cố cộng đồng truyền thông dựa trên các giá trị của báo chí chất lượng cao, khách quan và chuyên nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dmitry Peskov nhận định các hãng thông tấn toàn cầu ngày nay đang đối mặt với những thách thức chưa từng có với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự biến động không ngừng của nền kinh tế và chính trị toàn cầu.

Theo ông, các hãng thông tấn cần tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính thống, phản bác thông tin xấu độc trong dòng chảy thông tin khu vực và toàn cầu.

Trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện các hãng thông tấn đã phát biểu thảo luận về 3 chủ đề chính: Cách tiếp cận của các hãng thông tấn trong cuộc chiến chống lan truyền tin giả; Truyền thông và trí tuệ nhân tạo (AI): Phương pháp và đạo đức trong thời đại kỹ thuật số; và Chất lượng nội dung: Chiến lược duy trì chuẩn mực báo chí.

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nguyễn Đức Vũ phát biểu tham luận về AI tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí OANA ngày 21/9. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Vũ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật thông tấn - TTXVN, đã trình bày tham luận, chia sẻ quan điểm về cách tiếp cận, phương pháp quản trị và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng AI tại TTXVN.

Với mục tiêu hoạt động kiểm chứng không chỉ gói gọn trong một quốc gia mà cần vượt ra ngoài biên giới để tạo mạng lưới kiểm chứng bao phủ trên quy mô rộng lớn, OANA và Mạng lưới Kiểm chứng toàn cầu (GFCN) của Liên bang Nga đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác.

Trên cơ sở khung hợp tác được thiết lập, các thành viên OANA có thêm công cụ để đăng tải thông tin chính thức, kiểm chứng, phản hồi, phản bác trên nền tảng của GFCN nhằm tạo môi trường báo chí khu vực liên thông, kết nối và chia sẻ trách nhiệm.

Trước phiên khai mạc Lễ kỷ niệm, các khách mời và đại biểu đã tham quan triển lãm trưng bày những hình ảnh tiêu biểu, tái hiện quá trình phát triển của OANA trong 65 năm qua.

Phát biểu tại Lễ khai trương Triển lãm, Tổng Giám đốc TASS Andrey Kondrashov khẳng định: “Lịch sử của OANA phản ánh sự phát triển của báo chí khu vực. Công nghệ, nền tảng và cách thức truyền tải thông tin đã thay đổi nhưng giá trị cốt lõi của báo chí không hề thay đổi.”

Bên lề sự kiện, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã có cuộc gặp, làm việc riêng với lãnh đạo các hãng thông tấn: Tổng Giám đốc TASS Andrey Kondrashov; Giám đốc điều hành BERNAMA (Malaysia) Nur-ul Afida Kamaludin; Chủ tịch YONHAP (Hàn Quốc) Hwang Dae-il; Chủ tịch AZERTAC (Azerbaijan) Vugar Aliyev; Phó Tổng Giám đốc Tổ hợp truyền thông TRC (Kazakhstan) Robert Muradyan, và Phó Chủ tịch kiêm Tổng biên tập Hãng Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) Yusuf Özhan.

Tổng Giám đốc TTXVN và lãnh đạo các hãng nhất trí về những thách thức chung mà các hãng thông tấn đang phải đối mặt; trao đổi về những khả năng hợp tác trong thời gian tới; chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hoạt động của các hãng thông tấn trong kỷ nguyên số; triển khai các hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là phối hợp cập nhật kiến thức cho đội ngũ nhân lực báo chí số, đồng triển khai triển lãm ảnh nhân các sự kiện quan trọng trong quan hệ song phương; tăng cường việc đồng sản xuất các sản phẩm báo chí nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao của mỗi nước, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của các quốc gia và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang gặp song phương Tổng giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga, Chủ tịch đương nhiệm OANA, ông Andrey Kondrashov. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo các hãng cũng chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI trong quy trình sản xuất và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, cập nhật một số nội dung hợp tác phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026. TTXVN đã giành giải Nhì tại hạng mục Bài viết xuất sắc với tác phẩm longform "Văn hóa: Động lực cốt lõi cho sự phát triển của Hà Nội trong 100 năm tới"

OANA, gồm 41 hãng thông tấn thành viên đến từ 33 quốc gia, được thành lập theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 22/12/1061 tại Bangkok (Thái Lan), nhằm giảm sự mất cân đối về thông tin của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên phạm vi toàn cầu, góp phần kiến tạo hòa bình và sự thông hiểu giữa các quốc gia.

Hiện nay, các hoạt động hợp tác của OANA tập trung vào tăng cường trao đổi thông tin trực tiếp giữa các hãng thành viên, trao đổi nghiệp vụ giữa OANA với các đối tác trong và ngoài khu vực…/.

Tổng Giám đốc TTXVN hoạt động song phương bên lề Hội nghị kỷ niệm 65 năm thành lập OANA Bên lề hội nghị Phiên họp toàn thể của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA), Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với các đối tác.