Sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải nhanh, thận trọng, chắc chắn

Sáng 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới các địa phương, cuộc họp có sự tham dự của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 31/7/2026, cả nước có 313 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trong đó 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương, 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến ngày 18/9/2026, toàn quốc còn 281 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trong đó 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương, 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tương ứng khoảng 10,5% so với thời điểm ngày 31/7/2026.

Phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục được triển khai. Dự kiến đến ngày 1/10/2026, các bộ, ngành sẽ sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; các địa phương tiếp tục sắp xếp để giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ được đánh giá là khó, nhạy cảm và phức tạp.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khẩn trương khắc phục, trong đó có việc chưa hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; chậm có dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia, nhu cầu thị trường lao động trong các lĩnh vực trọng yếu; một số địa phương, bộ, ngành chưa hoàn thành phương án sắp xếp hoặc chưa thống nhất việc chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương.

Phó Thủ tướng khẳng định việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là yêu cầu hết sức cần thiết, cấp thiết trong bối cảnh nguồn nhân lực nghề còn thiếu về số lượng, hạn chế về kỹ năng; hoạt động đào tạo ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu phát triển, chưa gắn chặt với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường lao động.

Theo Phó Thủ tướng, việc sắp xếp phải được tiến hành nhanh nhưng thận trọng, chắc chắn vì liên quan trực tiếp đến con người, chế độ, chính sách và quyền lợi của người học.

Giảm đầu mối không phải là mục tiêu cuối cùng. Chỉ tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là yêu cầu để thúc đẩy tái cơ cấu, song mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả quản trị, sử dụng nguồn lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sắp xếp lại không đồng nghĩa với giảm quy mô đào tạo. Sau sắp xếp, quy mô đào tạo có thể tiếp tục tăng nếu đáp ứng nhu cầu thực tế.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chuyển về địa phương không chỉ phục vụ riêng địa phương đó mà còn phải đáp ứng nhu cầu nhân lực của cả vùng và cả nước.

Các bộ, ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ xây dựng phương án sang tổ chức thực hiện, có kết quả, sản phẩm cụ thể. Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thuộc phạm vi quản lý.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập về địa phương quản lý, trừ các cơ sở có tính chất đặc thù. Việc xác định cơ sở đặc thù phải có tiêu chí rõ ràng, thống nhất, làm căn cứ để các bộ, ngành quyết định giữ lại hoặc chuyển giao.

Đối với mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, cân đối tổng thể, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Đối với những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tiếp tục tồn tại, các bộ, ngành chủ động xem xét giải thể theo thẩm quyền, không chuyển về địa phương để địa phương tiếp tục xử lý.

Với những cơ sở được chuyển giao, địa phương phải có phương án tiếp nhận, quản lý rõ ràng, bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động, không để sau chuyển giao lại nhanh chóng giải thể, làm giảm quy mô giáo dục nghề nghiệp.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù.

Trên cơ sở tính chất khác nhau của hai lĩnh vực, Phó Thủ tướng thống nhất phương án xây dựng hai nghị quyết riêng của Chính phủ về tiêu chí, điều kiện xác định cơ sở đặc thù đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn, trình trong ngày 23/9; Văn phòng Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ xem xét ban hành ngày 25/9, tạo cơ sở để các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn tất phương án sắp xếp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng; rà soát các cơ sở tiếp tục do bộ quản lý và các cơ sở chuyển về địa phương; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương thẩm định hồ sơ chuyển giao; hướng dẫn xử lý các vấn đề về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, nhân sự và cơ chế hoạt động sau sắp xếp.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản công, đất đai, trụ sở, kinh phí chuyển tiếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp, xác định rõ cơ sở giữ nguyên, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và các cơ sở tiếp nhận từ bộ, ngành. Việc tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động bình thường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, viên chức và người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ theo đúng mốc thời gian; quyết tâm hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 1/10/2026, bảo đảm đúng mục tiêu, tỷ lệ và chất lượng. Kết quả của đợt sắp xếp lần này cũng là cơ sở kinh nghiệm quan trọng để chuẩn bị cho việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ bị ảnh hưởng sau sắp xếp, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp nghiên cứu kỹ; trường hợp cần thiết, đưa các cơ chế, chính sách phù hợp vào nghị quyết để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, khả thi./.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn giải đáp nhiều vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, việc nâng cao chất lượng và năng lực đào tạo của các trường đại học còn nhiều nhiệm vụ cần phải triển khai.

​