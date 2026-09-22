Nam Phi khẳng định vị trí trọng yếu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại

Việc Việt Nam định hướng gắn kết với khối BRICS thông qua Mô hình Quốc gia Đối tác đã phản ánh sự hội tụ sâu sắc về lợi ích chiến lược trong công tác quản trị toàn cầu và nỗ lực thúc đẩy hợp tác Nam-Nam. Những động lực giao thoa này tiếp tục khẳng định vị trí trọng yếu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nam Phi.

Đây là nhận định của Thứ trưởng trực thuộc Phủ Tổng thống Nam Phi Kenneth Morolong đưa ra tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) do Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức tại khuôn viên Pretoria Country Club mới đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngoài Thứ trưởng trực thuộc Phủ Tổng thống Nam Phi Kenneth Morolong, tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Dave Malcomson, Quyền Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á và Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Nam Phi; các Đại sứ, Trưởng đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức, cơ quan và ban, ngành Nam Phi; cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Nguyễn Trọng Kiên cho biết Việt Nam đã trải qua một quá trình chuyển mình sâu sắc, không ngừng vươn lên khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế, trở thành đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên, hành trình đó của Việt Nam có sự đồng điệu đặc biệt với Nam Phi. Mặc dù cách trở về mặt địa lý, nhưng hai dân tộc luôn chia sẻ nhiều nét tương đồng qua những trải nghiệm lịch sử, tinh thần kiên cường vươn lên, cùng chung khát vọng duy trì hòa bình và thúc đẩy phát triển.

Đặc biệt, có một sợi dây liên kết sâu sắc giữa di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Nelson Mandela, đó là nền tảng tinh thần vững chắc cho tình hữu nghị song phương.

Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên cho biết, trong những năm qua, quan hệ hai nước chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững về kinh tế. Nam Phi vươn lên trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi.

Bên cạnh dư địa hợp tác rộng lớn trên nhiều lĩnh vực trọng điểm từ nông nghiệp, an ninh lương thực đến chuyển đổi số, năng lượng và tăng trưởng xanh; hai nước cũng tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, mang tính xây dựng tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Đại sứ nhấn mạnh lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là dịp để nhìn lại một hành trình lịch sử, tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam, và tái khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nam Phi.

Phát biểu đại diện cho Chính phủ Nam Phi, Thứ trưởng Kenneth Morolong đánh giá cao bước tiến vượt bậc trong quan hệ giữa Việt Nam và Nam Phi, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Ông Morolong cho biết, nhìn lại chặng đường lịch sử, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia đã được gieo mầm từ Hội nghị Bandung năm 1955. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 22/12/1993 và mở Đại sứ quán tại mỗi nước vào đầu những năm 2000, Việt Nam và Nam Phi đã không ngừng thắt chặt quan hệ thông qua các chuyến thăm cấp cao.

Việc thiết lập Diễn đàn Đối tác Liên Chính phủ năm 2004 đã tạo nền tảng vững chắc cho các khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật và văn hóa.

Theo ông Morolong, dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt trong quan hệ hai nước là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tới Việt Nam vào tháng 10/2025, khi hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược.

Dấu ấn ngoại giao này đã tạo ra sự chuyển biến về chất cũng như thắt chặt đối thoại chính trị. Năm 2025 được đánh giá là đỉnh cao của nỗ lực nhiều thập kỷ nhằm làm sâu sắc quan hệ, biến các thỏa thuận thành mối quan hệ đối tác đích thực và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Morolong cũng cho biết Việt Nam được đánh giá là cửa ngõ chiến lược quan trọng đối với các mục tiêu của Nam Phi tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đại diện Chính phủ Nam Phi khẳng định tinh thần đoàn kết và hợp tác song phương chính là "chiếc la bàn" giúp hai nước định hướng và vượt qua những thách thức toàn cầu.

Mối quan hệ đối tác này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển không ngừng, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng chung của hai khu vực.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam. Đặc biệt, khu ẩm thực truyền thống với các món ăn đặc trưng như phở, nem rán, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa gần gũi, đậm đà bản sắc Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại lễ kỷ niệm, Hoa hậu Nam Phi 2026 Romanda Hombir thể hiện niềm vinh dự khi được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua.

Hoa hậu Nam Phi chia sẻ: “Sự phát triển ấy không chỉ mang lại ấm no cho người dân mà còn mở ra cánh cửa để bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Nam Phi, hiểu sâu sắc hơn về những bản sắc văn hóa tươi đẹp, về truyền thống, lòng tự hào dân tộc và vẻ đẹp rạng ngời của đất nước Việt Nam”./.

81 năm Quốc khánh 2/9: Thắt chặt quan hệ Việt Nam-Đông Phi Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tổ chức Lễ kỷ niệm tại thành phố Dar es Salaam.