Chính trị

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường gìn giữ hòa bình

Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ đã được tổ chức ngày 22/9/2026, ở Hà Nội.

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Ngày 22/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hợp quốc, luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương để giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, được Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 #Đội Công binh số 5 #gìn giữ hòa bình TP. Hà Nội
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Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình LHQ

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