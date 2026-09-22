Thúc đẩy hợp tác báo chí giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc

Ngày 22/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhân dịp đoàn công tác tỉnh Vân Nam sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn công tác tỉnh Vân Nam đã có các cuộc gặp, trao đổi với một số cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Việt Nam, qua đó tìm hiểu những cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới. Trong lĩnh vực truyền thông, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Vân Nam đã có nhiều năm hợp tác với các cơ quan truyền thông Việt Nam.

Hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, trao đổi nội dung và tổ chức các hoạt động dành cho công chúng. Các cơ quan truyền thông của Vân Nam và Việt Nam đã có những sáng kiến hợp tác hướng tới khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Đây là nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác truyền thông trong khu vực, tăng cường giao lưu thông tin, văn hóa giữa Vân Nam với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi công việc và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam với ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đức Lợi thông tin Hội Nhà báo Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường hợp tác, trao đổi với các tổ chức báo chí và Hội Nhà báo toàn Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, đồng thời có mối quan hệ hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp.

Quan hệ giữa giới báo chí hai nước cũng được hình thành từ thời kỳ cách mạng và có lịch sử hợp tác lâu dài. Chính vì vậy, tiềm năng hợp tác giữa các tổ chức báo chí và đội ngũ những người làm báo hai nước còn rất lớn. Đây là những điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trong lĩnh vực báo chí.

Đánh giá cao những đề xuất của đoàn công tác tỉnh Vân Nam về tiềm năng và khả năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, đồng thời mong muốn các nội dung này sẽ tiếp tục được trao đổi và cụ thể hóa trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng hai bên cần từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan báo chí và tổ chức Hội Nhà báo hai nước.

Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu tăng cường trao đổi các đoàn nhà báo Việt Nam sang Trung Quốc và các đoàn nhà báo Trung Quốc sang Việt Nam. Thông qua những chuyến đi thực tế, các phóng viên có điều kiện trực tiếp tìm hiểu đời sống, kinh tế, văn hóa và xã hội của mỗi nước, từ đó cung cấp những thông tin khách quan, thực tế và sinh động hơn.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều thông tin thiếu chính xác, thông tin sai lệch và tin giả xuất hiện trên môi trường truyền thông, vai trò của các cơ quan báo chí chính thống càng trở nên quan trọng.

Hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong việc cung cấp những thông tin chính xác, khách quan, qua đó góp phần định hướng dư luận và giúp nhân dân hai nước có nhận thức đầy đủ hơn về tình hình của mỗi nước.

Cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Ông Bành Bân cho biết thời gian qua, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch và truyền thông đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam; mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hơn nữa sự gắn bó, hợp tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Hai bên có thể cùng nghiên cứu, xây dựng và thống nhất các cơ chế hợp tác trong việc đưa tin, tuyên truyền về những sự kiện lớn, hoạt động quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa và triển lãm của Việt Nam và Vân Nam; đồng thời tăng cường giao lưu, đào tạo và trao đổi nhân lực trong lĩnh vực truyền thông.

Việt Nam có thể tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên sang Vân Nam tìm hiểu thực tế, trao đổi nghiệp vụ; đồng thời thúc đẩy các đoàn phóng viên, nhà báo Vân Nam sang Việt Nam giao lưu, tác nghiệp và tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Hai bên cũng có thể phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá những sự kiện quan trọng, giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa của mỗi bên, qua đó góp phần mở rộng thị trường và thu hút du khách giữa Việt Nam và Vân Nam./.

Thúc đẩy kết nối các điểm đến du lịch Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc Chương trình hợp tác du lịch Việt Nam-Vân Nam 2026-2027 tăng cường kết nối điểm đến, thúc đẩy du lịch và trao đổi văn hóa giữa hai nước.

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