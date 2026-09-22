Hội chợ CAEXPO: Hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN dựa trên nền tảng AI

Theo thông tin từ cuộc họp báo bế mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23 diễn ra ngày 21, hội chợ năm nay đã tích cực xây dựng nền tảng kết nối ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Trung Quốc và ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sự kiện đã công bố 42 nhu cầu hợp tác liên quan đến các kịch bản ứng dụng AI tại ASEAN và đạt được gần 100 ý định hợp tác sơ bộ, với tổng giá trị các dự án hợp tác dự kiến với các nước ASEAN vượt mốc 1 tỷ NDT (khoảng 150 triệu USD).

Ông Vương Kế Tài, Tổng thư ký Ban Thư ký CAEXPO, cho biết diện tích dành cho lĩnh vực AI tại hội chợ năm nay đã tăng 60% so với kỳ tổ chức trước, với sự tham gia của 296 doanh nghiệp, tăng 48% so với năm ngoái.

Mô hình “siêu thị” AI mới được triển khai đã thu hút sự quan tâm đặc biệt; hơn 70 doanh nghiệp đã trưng bày và kinh doanh hơn 500 sản phẩm thuộc 8 nhóm ngành hàng, đạt tổng giá trị giao dịch hơn 28 triệu NDT (khoảng 4,2 triệu USD) và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người tiêu dùng.

Các khu trưng bày về AI tại CAEXPO năm 2026 luôn thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp cũng như người dân Trung Quốc và ASEAN. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trong khi đó, bà Dương Nhạn Nhạn (Yang Yanyan), Tổng Thư ký Ban Thư ký CABIS, cho biết hội nghị năm nay tập trung vào các chủ đề: “lấy kinh tế- thương mại làm trọng tâm, AI làm điểm nhấn, doanh nghiệp làm chủ thể tham gia và tính ứng dụng làm nét đặc trưng.”

Với trọng tâm xoay quanh bốn khía cạnh người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ và hợp tác quốc tế, hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan đa dạng; đồng thời, lần đầu tiên, sự kiện triển khai chuỗi bốn hoạt động bên lề về AI, kết hợp với mô hình triển lãm AI chuyên biệt xuyên suốt các giai đoạn trước, trong và sau sự kiện.

Các ứng dụng như người dẫn chương trình kỹ thuật số AI và công nghệ dịch thuật đa ngôn ngữ AI theo thời gian thực được triển khai trong mọi khâu của sự kiện, qua đó thể hiện những hướng đi và thành tựu mới trong hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời hỗ trợ các quốc gia ASEAN thu hẹp khoảng cách số và cùng chia sẻ thành quả của công nghệ thông minh.

CAEXPO năm nay có địa điểm chính đặt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Nam Ninh, cùng hai địa điểm phụ là Khu cộng đồng Nam A và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Quế Lâm.

Tổng diện tích triển lãm lên tới 170.000 m2, tăng 10.000 m2 so với kỳ tổ chức trước. Sự kiện quy tụ 3.432 doanh nghiệp đến từ 73 quốc gia và khu vực, trong đó các đơn vị triển lãm quốc tế chiếm 30,5% tổng số lượng tham gia.

Các khu trưng bày về AI tại CAEXPO năm 2026 luôn thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp cũng như người dân Trung Quốc và ASEAN. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

CAEXPO là một trong những hội chợ triển lãm hàng đầu Trung Quốc, được tổ chức định kỳ hàng năm tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây từ năm 2004. Qua 23 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã góp phần quan trọng trong kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, trở thành một trong những sự kiện lớn được doanh nghiệp quan tâm và tham gia nhiều nhất khu vực. Trong suốt 23 kỳ Hội chợ CAEXPO, Việt Nam đều có lãnh đạo Chính phủ tham dự.

Khu trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại CAEXPO năm nay có quy mô gần 200 gian hàng của trên 120 doanh nghiệp, với tổng diện tích khoảng 4.000m2, lớn nhất trong ASEAN.

Các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…

Thông qua CAEXPO, hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc đang từng bước mở rộng từ thương mại hàng hóa sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và đầu tư. Đây được xem là hướng đi góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế, thương mại song phương trong thời gian tới./.

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng cơ hội tại CAEXPO 2026 Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự, hơn 200 gian hàng với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú - minh chứng sống động thể hiện quyết tâm và mong muốn hội nhập kinh tế của Việt Nam.